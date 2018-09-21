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Шер рассказала об отношениях с Томом Крузом

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
Голливудскому обольстителю Тому Крузу приписывают романы со многими актрисами. По некоторым данным, среди них однажды даже проводился кастинг на роль его девушки. Но кто бы мог подумать, что в числе возлюбленных 56-летнего Круза окажется 72-летняя Шер. На днях певица и актриса дала интервью Daily Mail, где рассказала об этом романе.

Шер рассказала об отношениях с Томом Крузом

Тогда Тому было 22, а Шер – 38. Впервые встретились они на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в 1985 году, но вовсе не это мероприятие свело актеров. Чуть позже они вместе оказались в списке приглашенных на прием Рональда Рейгана в Белом доме – там-то все и свершилось.

«Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований этого нарушения. Выяснилось, что дислексия имеется и у меня, и у Тома. Конечно, на приеме ничего между нами не было, но через некоторое время мы начали встречаться. Однако необъяснимая связь между нами возникла именно тогда», - поделилась Шер.

Эти отношения продлились недолго – Круз и Шер решили остаться друзьями. По словам актрисы, она не разделяла излишний интерес Тома к сайентологии.

«Все эти вещи, связанные с сайентологией... Не мое. Я не могу этого понять, поэтому мне это не нравится».

На данный момент 72-летняя Шер находится в активном поиске нового бойфренда. Однако в своих неудачах она винит соцсети.

«На этой неделе я ни с кем не встречаюсь, я все еще в поиске. Проблема, которая характерна для всех моих отношений, - я не могу спокойно ни с одним из них куда-нибудь пойти. Я знаю, что каждым моим шагом следят, каждое фото попадет в соцсети. Стало очень трудно прятать личную жизнь от посторонних», - рассказала актриса.
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Шер рассказала об отношениях с Томом Крузом фотографии
Шер рассказала об отношениях с Томом Крузом фотографии
Шер рассказала об отношениях с Томом Крузом фотографии
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№ 1
larisssa   21.09.2018 - 09:36
вот чем нужно заниматься в 72 года: искать бойфренда )) читать далее>>
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