Эштон Катчер сбил подростка и не заплатил штраф

На днях Эштон Катчер
, проезжая по одной из улиц Лос-Анджелеса на своем автомобиле Tesla, не справился с управлением и сбил 19-летнего парня Лео Маренги.
Лео ехал на самокате в школу, чтобы забрать детей, за которыми он присматривал. Но тут в молодого человека врезался автомобиль, из которого после выбежал Катчер. Удар был не очень сильным – Лео отделался разбитым коленом. Однако Эштон все равно предложил парню помощь, а Маренги в ответ попросил у него селфи.
«Я упал и после этого увидел, как ко мне подбегает Эштон Катчер. Он был очень мил и действительно беспокоился о моем состоянии. Он спросил, все ли в порядке, а я в ответ попросил о селфи. Он был в шоке, что после все этого я прошу только фотографию. Но на самом деле, я тоже чувствовал свою вину, ведь это я был на самокате, меня было нелегко заметить. На следующий день после случившегося я чувствовал себя хуже, но уже все в порядке»
, - рассказал Лео Маренги изданию «People».
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