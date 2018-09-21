Джейн Фонда рассказала о суициде матери

Телекомпания HBO сняла документальный фильм «Джейн Фонда
в пяти действиях», где сама актриса рассказала о самых ярких моментах своей жизни.
По словам Фонды, сильнее всего на нее повлияло трагическое событие. Когда Джейн было всего 12 лет, ее мать покончила жизнь самоубийством.
«Если ваш родитель не способен на то, чтобы проявлять свою любовь, это оказывает большое влияние на ваше самоощущение. В детстве вы думаете, что это ваша вина, потому что ребенок не может винить взрослого, так как зависит от него во всех смыслах. Нужно очень много времени, чтобы преодолеть чувство вины»
, - призналась актриса.
Тогда ее матери - Фрэнсис Форд Сеймур – было 42 года. Джейн пояснила, что она страдала от биполярного расстройства. Однако отец сказал 12-летней Фонде, что мать умерла от сердечного приступа. Правду актриса узнала из одного журнала. А когда у Джейн появился доступ к медицинским документам, она начала изучать их. Часть своего исследования актриса поместила в мемуарах «Вся моя жизнь», выпущенных в 2005 году.
«Когда я писала свои мемуары, я посвятила их матери, потому что я действительно хотела ее понять. Я никогда на самом деле не знала ее, потому что она страдала от биполярного расстройства. Но когда вы делаете исследования и начинаете все узнавать, вы начинаете сочувствовать этим людям и можете их простить»
, - поведала Джейн Фонда.
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