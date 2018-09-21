Джейн Фонда рассказала о суициде матери

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Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте

Новости кино

Российские подростки предпочитают поход в кино другим развлечениям

В глобальном исследовании о кинорынке приняло участие более трёх тысяч с половиной человек из 14 крупнейших городов России.