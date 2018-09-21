41-летняя Алисия Сильверстоун хочет ребенка от бывшего мужа

Зимой этого года актриса Алисия Сильверстоун
развелась c музыкантом Кристофером Джареки
. Супруги остались в дружеских отношениях ради общего сына – 7-летнего Беаре. А в недавнем интервью журналу Working Mother Opens a New Window актриса призналась, что хочет второго ребенка. И, возможно, в этом вопросе ей поможет бывший муж.
«Я постоянно мечтаю о маленькой дочери. С другой стороны, я бы хотела понянчить еще одного крошечного Беара. Если это случится, я буду только рада! И хоть на данный момент у меня нет отношений, существуют и другие способы забеременеть. Возможно, я попрошу бывшего мужа помочь мне в этом»
, - рассказала Сильверстоун.
По словам Алисии, она всегда хотела двоих детей. Но после рождения сына не представляла, как разделить материнскую любовь на двоих. Но сейчас Беар стал самостоятельным и не нуждается в излишней заботе.
«Мой сын стал абсолютно независимым! И это одна из причин, по которой я хочу еще малыша. Он больше не нуждается во мне, как раньше. Беар свободно общается с людьми, может сам пойти в кафе и даже вынести мусор»
, - поделилась актриса.
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