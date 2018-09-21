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Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
40-летняя актриса Ксения Лаврова-Глинка в своем Инстаграме рассказала, что недавно ей пришлось побеспокоиться за свою жизнь. Лаврова-Глинка летела рейсом Москва-Владивосток, и во время полета один из пассажиров начал агрессивно себя вести.

Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни

«Такого полета еще не было. Сначала оказалось, что на борту самый настоящий дебошир, избил стюардессу, накинулся на пассажирку и, так сказать, далее по списку. Из-за этого нас чуть не приземлили в Нижневартовске», — написала она.

По словам актрисы, она столкнулась с таким впервые. К счастью, пассажирам удалось справиться с дебоширом.

«Но тут мужчины дружно накинулись на него, связали, прикрутили к креслу, и мы продолжили полет под громкую брань этого хулигана», - рассказала Ксения.

Но на этом неприятности не закончились.

«Потом стали падать в обморок дамы с низким давлением. Одна за одной... и вот самое главное: Эта дивная Женщина, заслуженный врач России Зинаида Николаевна Яшугина пришла на помощь. В течении всего полёта она подходила то к одной, то к другой пассажирке, измеряла давление, искала лекарства, давала указания и подсказывала, что следует делать», - поделилась актриса.

Лаврова-Глинка в своем обращении поблагодарила весь экипаж за профессионализм, а особенно отметила медработника.

«Браво, спасибо, Человек. Ну, и конечно, огромное спасибо всему экипажу нашего непростого рейса Москва-Владивосток».
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Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни фотографии
Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни фотографии
Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни фотографии
Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни фотографии
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