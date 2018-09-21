Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни

40-летняя актриса Ксения Лаврова-Глинка
в своем Инстаграме рассказала
, что недавно ей пришлось побеспокоиться за свою жизнь. Лаврова-Глинка летела рейсом Москва-Владивосток, и во время полета один из пассажиров начал агрессивно себя вести.
«Такого полета еще не было. Сначала оказалось, что на борту самый настоящий дебошир, избил стюардессу, накинулся на пассажирку и, так сказать, далее по списку. Из-за этого нас чуть не приземлили в Нижневартовске»
, — написала она.
По словам актрисы, она столкнулась с таким впервые. К счастью, пассажирам удалось справиться с дебоширом.
«Но тут мужчины дружно накинулись на него, связали, прикрутили к креслу, и мы продолжили полет под громкую брань этого хулигана»
, - рассказала Ксения.
Но на этом неприятности не закончились.
«Потом стали падать в обморок дамы с низким давлением. Одна за одной... и вот самое главное: Эта дивная Женщина, заслуженный врач России Зинаида Николаевна Яшугина пришла на помощь. В течении всего полёта она подходила то к одной, то к другой пассажирке, измеряла давление, искала лекарства, давала указания и подсказывала, что следует делать»
, - поделилась актриса.
Лаврова-Глинка в своем обращении поблагодарила весь экипаж за профессионализм, а особенно отметила медработника.
«Браво, спасибо, Человек. Ну, и конечно, огромное спасибо всему экипажу нашего непростого рейса Москва-Владивосток»
.
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