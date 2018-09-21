Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына

В августе стало известно, что 44-летняя Мария Порошина беременна пятым ребенком
. Затем актриса развелась с мужем Ильей Древновым
, с которым они прожили 17 лет. Тогда интернет-пользователи начали гадать, кто же отец ребенка. Первым подозреваемым стал Ярослав Бойко
. Но на днях Порошина опровергла слухи о романе с ним.
«Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнёр по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живёт за пределами России), ни малейшего отношения не имеет. С семьёй Бойко нас давно, со студенческих подмостков, связывают тёплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам ещё предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей...»
, - заявила Мария.
Порошина переживает, что слухи смогут пагубно повлиять на ее близких.
«Искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей!»
, - делится Мария.
Друзья и коллеги поддерживают актрису и волнуются за ее состояние. Бывший муж Марии – Гоша Куценко
– даже готов усыновить будущего ребенка и воспитывать его вместе с Порошиной.
«Машенька, не нервничай только! Я с тобой! Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он — прекрасен!»
, - заявил Куценко.
обсуждение >>