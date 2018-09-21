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Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
В августе стало известно, что 44-летняя Мария Порошина беременна пятым ребенком. Затем актриса развелась с мужем Ильей Древновым, с которым они прожили 17 лет. Тогда интернет-пользователи начали гадать, кто же отец ребенка. Первым подозреваемым стал Ярослав Бойко. Но на днях Порошина опровергла слухи о романе с ним.

Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына

«Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнёр по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны (он живёт за пределами России), ни малейшего отношения не имеет. С семьёй Бойко нас давно, со студенческих подмостков, связывают тёплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам ещё предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей...», - заявила Мария.

Порошина переживает, что слухи смогут пагубно повлиять на ее близких.

«Искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей!», - делится Мария.

Друзья и коллеги поддерживают актрису и волнуются за ее состояние. Бывший муж Марии – Гоша Куценко – даже готов усыновить будущего ребенка и воспитывать его вместе с Порошиной.

Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына

«Машенька, не нервничай только! Я с тобой! Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он — прекрасен!», - заявил Куценко.
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Ярослав БойкоИлья ДревновГоша КуценкоМария Порошина

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Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына фотографии
Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына фотографии
Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына фотографии
Мария Порошина рассказала об отце своего будущего сына фотографии
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