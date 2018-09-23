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Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска

23 сентября
2018 год

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23 сентября 2018
В рамках кинофестиваля «Амурская осень», проходившего с 15 по 23 сентября в Благовещенске, состоялся хоккейный матч между приглашенными звездами фестиваля и сборной Благовещенска. Чтобы уравнять силы, команды сделали смешанными, подселив к хоккеистам актеров и, соответственно, наоборот.

Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска

Среди артистов, решивших побороться за победу, оказались звезды сериала «Молодежка» Макар Запорожский, Евгений Кулик, Влад Шкляев и Эдуард Флёров. Несмотря на то, что матч был дружеским и больше предполагал формат шоу, судили спортсменов по всей строгости — в соответствии со всеми нормами и спортивными правилами.

Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска

Первый тайм закончился ничьей, а вот последние 15 минут игры стали решающими. «Белые» (с Запорожским в воротах) вырвали у своих «синих» противников победу со счетом «5:4».
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Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска фотографии
Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска фотографии
Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска фотографии
Макар Запорожский и Эдуард Флёров сыграли в хоккей со сборной Благовещенска фотографии
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