Джастин Теру рассказал о разводе с Дженнифер Энистон

В начале 2018 года Джастин Теру
и Дженнифер Энистон объявили о расставании
, не прожив в браке и трех лет. СМИ тут же бросились выдвигать различные теории, среди которых была и надежда на чудесное воссоединение Энистон с Брэдом Питтом
. В интервью изданию New-York Times
Теру впервые проккоментировал свой развод.
«Хорошая новость заключается в том, что это было самое - я выбираю слова очень аккуратно - так вот, это было что-то вроде самого нежного расставания, в котором не было ни капли враждебности»
.
«Опять же, никто из нас не умер, и мы не выглядим как люди, которые готовы метать топоры друг в друга. Все это было дружелюбно. Это скучно, но знаете, мы в достаточной степени уважаем друг друга, чтобы попытаться сделать всё безболезненно, насколько это возможно. ..Это было душераздирающе только в том смысле, что дружба уже не будет прежней»
.
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