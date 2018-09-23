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Фестивальная колонка Евразийский мост – 2018: С любовью от Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян и его жена - пока про Крым, а не Солсбери

Лайфстайл Мария Голубкина устроила пожар в детском саду Друзья актрисы поделились воспоминаниями из детства

История кино Профессиональный риск: секс, ложь и насилие в западных фильмах о педагогах Образ педагога на западном экране существенно трансформировался во времени.

Обзор сериалов «Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве «Ромео и Джульетта» для поколения баттлов и Большого Русского Босса

Ролики фильмов «Мата Хари» История одной из самых известных шпионок планеты.

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