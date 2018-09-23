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Мария Голубкина устроила пожар в детском саду

23 сентября
2018 год

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23 сентября 2018
22 сентября Мария Голубкина отметила 45-летний юбилей. Журнал «СтарХит» связался с ее друзьями детства, чтобы узнать, «почему будущая звезда прогуливала уроки и воровала продукты у родителей». Одна из подруг рассказала изданию о случае в заброшенном детском саду:

Мария Голубкина устроила пожар в детском саду

«С Машкой мы учились в одном классе. Наша школа была с французским уклоном. Иностранный она хорошо знала, а по остальным предметам успеваемость хромала. Учителя старались держать нас в ежовых рукавицах, не сюсюкали, что Голубкина – дочь известных родителей. Маше же не нравились строгость и дисциплина. Она больше любила озорничать и веселиться. Помню, как-то с подружками пробралась в заброшенный детский садик. Не знаю уж, зачем, но Машка решила поджечь кегли в комнате. Наверное, хотела посмотреть, как пластик плавится. Игрушки загорелись так сильно, что огонь перекинулся на рядом лежащие матрасы. Они моментально вспыхнули. Благо, девочки не стали сами гасить пламя, успели выбежать из здания, не надышавшись дымом, и вызвали пожарных. Те оперативно оказались на месте, и ничего страшного не случилось. Позже сотрудники стали выяснять, кто устроил ЧП. Машка призналась, что она виновата. Уж не знаю, ругали ли её за случившееся родители, но на следующий день она вела себя как ни в чем не бывало. Вообще, она никогда ни на что не жаловалась!»
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Мария Голубкина устроила пожар в детском саду фотографии
Мария Голубкина устроила пожар в детском саду фотографии
Мария Голубкина устроила пожар в детском саду фотографии
Мария Голубкина устроила пожар в детском саду фотографии
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