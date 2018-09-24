«Это было зверство»: Наталья Андрейченко подверглась избиению и изнасилованию в 18 лет

Всесоюзная Мерри Поппинс Наталья Андрейченко стала героиней передачи «Секрет на миллион», в которой раскрыла подробности своей личной жизни.
Ее секретом на миллион оказалась жуткая история группового изнасилования. 44 года назад, когда 18-летняя Наталья была студенткой ВГИКа, на нее напали двое мужчин. Актриса возвращалась на такси поздно вечером с репетиции из Москвы в Долгопрудный. Свернувший на темную дорогу у кладбища таксист начал приставать к Наталье, но ей удалось выкрутиться: она выбила ногами лобовое стекло и выбежала в лес.
«Я выскакиваю из машины. Он выскакивает за мной. И вдруг навстречу идут два человека. Темнота, мгла кромешная. Я подбегаю к этим двум людям, я понимаю, что это молодые ребята, и, что меня искренне потрясло - у них огромные совершенно ножи. Просто невероятного размера. Я бросаюсь к ним, говорю «Я вас умоляю, пожалуйста, помогите мне». Они берут эти ножи и идут на таксиста. Таксист, ругаясь, прыгает в машину и уезжает. И я остаюсь с этими людьми. Одна.
Мы шли по дороге, не было ничего видно. Единственное, что я знаю, что был чудовищный удар одного из людей сзади мне по голове. Меня свалило, боль была чудовищная. Я открывала глаза, закрывала. И в это время началось то-то очень страшное, потому что эти люди меня зверски били. Началось просто насилие души, морали, всего, что только можно себе представить. И это продолжалось так долго...Я теряла сознание время от времени. Я не могу рассказать, какое это было зверство…В какой-то момент я поняла, что практически ничего не вижу, потому что они сильно били меня по лицу».
Андрейченко убеждена, что насильники хотели ее убить. Но что-то их спугнуло: «Я не могу сказать, что. Потому что в этот момент я перестала видеть и понимать. Отёк закрыл глаза. Может быть, какая-то машина мимо проехала, не знаю….После этого я начала ползти, идти я не могла. Помню огромные сугробы, я ползу на Лихачевское шоссе, там тогда не было так много зданий. Я доползаю до какого-то непонятного полусарая. Я не совсем помню, как я стучусь и захожу куда-то. Я только руки эти помню. И запах омерзительный стакана с водкой. Руки очень старого человека. Это был тощий старик, он меня успокаивал и подсовывал мне стакан с водкой. Я сказала, что надо срочно звонить в ментовскую, он позвонил, приехали менты, меня забрали, отвезли в больницу. И только ближе к утру туда приехал папа».
Насильников быстро нашли - ими оказались жители Долгопрудного Владимир Акулов и Андрей Розанцев. Андрейченко пришлось их опознавать.
«Потом был суд. Суд был очень страшный. Я только помню фразу Владимира Акулова. Когда им вынесли приговор - 18 лет строгого режима - он встал со скамьи и начал кричать, глядя мне в глаза «Я мстить буду!».
Оправиться от этого чудовищного эпизода Наталье помогла работа. Судьба ее насильников сложилась, что не удивительно, не самым лучшим образом.
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