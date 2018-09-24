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«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым

24 сентября
2018 год

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24 сентября 2018
Сатирик Михаил Задорнов скончался в ноябре прошлого года, не дожив нескольких месяцев до своего 70-летия. В специальном выпуске программы Малахова «Привет, Андрей» на канале Россия 1 поделились воспоминаниями об артисте Евгений Петросян, Геннадий Зюганов, Лион Измайлов, Регина Дубовицкая и Наталья Варлей. Актриса вспомнила, как Задорнов использовал ее в качестве подставной невесты, чтобы заставить ревновать другую девушку:

«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым

«Я поступила в Щукинское училище, а Миша дружил с Володей Кочаном, Леней Филатовым и Борисом Галкиным - они в это время учились на третьем курсе, и у нас была общая компания. И как-то меня Володя Кочан пригласил на студенческие каникулы в Ригу. Первое что сделали ребята в Риге - потащили меня в школу на какой-то традиционный сбор. Оказывается, там был коварный умысел, потому что туда должна была придти девушка, которая Мише нравилась. И Миша стал разыгрывать роман между нами. Я об этом не знала. Он выяснил, что эта девушка собирается идти в кафе, и пригласил меня тоже в кафе. И вот тут она сильно заревновала и поняла, какого парня потеряла. Как выяснилось позже, девушка позвонила ему по телефону и сказала: «А туфельки-то у нее не модные».

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Наталья ВарлейМихаил ЗадорновЛион ИзмайловАндрей МалаховЕвгений Петросян

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«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым фотографии
«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым фотографии
«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым фотографии
«Невеста на час»: Наталья Варлей рассказала о коротком романе с Михаилом Задорновым фотографии
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