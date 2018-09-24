Константин Хабенский станет отцом в третий раз

В семье актера и режиссера Константина Хабенского
скоро ожидается пополнение. На сборе труппы МХТ, в котором служит его супруга Ольга Литвинова
, стало известно, что актриса вновь беременна.
Константин и Ольга уже воспитывают двухлетнюю дочь Александру. Также у Константина есть старший сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой. Анастасия умерла от рака головного мозга в 2008 году, что побудило Константина открыть свой фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Иван большую часть времени живет с бабушкой, мамой Константина.
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