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Константин Хабенский станет отцом в третий раз

24 сентября
2018 год

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24 сентября 2018
В семье актера и режиссера Константина Хабенского скоро ожидается пополнение. На сборе труппы МХТ, в котором служит его супруга Ольга Литвинова, стало известно, что актриса вновь беременна.

Константин Хабенский станет отцом в третий раз

Константин и Ольга уже воспитывают двухлетнюю дочь Александру. Также у Константина есть старший сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой. Анастасия умерла от рака головного мозга в 2008 году, что побудило Константина открыть свой фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Иван большую часть времени живет с бабушкой, мамой Константина.
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