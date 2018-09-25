Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд

На днях в США прошли митинги против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого не так давно обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании несколько женщин. Стоит отметить, что кандидатуру Кавано выдвинул Дональд Трамп. Среди протестующих были актрисы Натали Портман
, Джейн Фонда
, Джессика Честейн
и другие.
Акция протеста была названа «#BelieveSurvivors» (или «верю пережившим насилие»). Дресс-код – тотальный черный, как и на церемонии «Золотой глобус - 2018»
.
Натали Портман старается поддерживать такие мероприятия. В январе этого года она произносила со сцены речь о харассменте на «Женском марше». А на этот раз актриса опубликовала фото с многозначительной надписью в Инстаграме.
«Я верю доктору Блэйзи Форд»
, - гласит плакат Портман.
Дело в том, что именно профессор Блэйзи Форд первой обвинила Кавано в домогательствах. По ее словам, он пытался изнасиловать ее на школьной вечеринке в 1982 году (ей тогда было 15 лет). Сам Кавано эти обвинения назвал ложными, однако история Форд тронула многих.
Хизер Грэм
решила выразить поддержку жертве домогательств Бретта Кавано в Твиттере.
«Я верю Кристин Блэйзи Форд. А еще я верю Аните Хилл. Стаж работы женщины должен цениться не меньше, нежели карьера мужчины»
, - написала она.
«В столице собираются толпы людей. Мы солидарны с Кристин Блэйзи Форд»
, - написала Джейн Фонда.
А Джессика Честейн и Анна Фэрис
вышли на улицы с протестующими.
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