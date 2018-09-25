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Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд

25 сентября
2018 год

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25 сентября 2018
На днях в США прошли митинги против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого не так давно обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании несколько женщин. Стоит отметить, что кандидатуру Кавано выдвинул Дональд Трамп. Среди протестующих были актрисы Натали Портман, Джейн Фонда, Джессика Честейн и другие.

Акция протеста была названа «#BelieveSurvivors» (или «верю пережившим насилие»). Дресс-код – тотальный черный, как и на церемонии «Золотой глобус - 2018».

Натали Портман старается поддерживать такие мероприятия. В январе этого года она произносила со сцены речь о харассменте на «Женском марше». А на этот раз актриса опубликовала фото с многозначительной надписью в Инстаграме.

Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд

«Я верю доктору Блэйзи Форд», - гласит плакат Портман.

Дело в том, что именно профессор Блэйзи Форд первой обвинила Кавано в домогательствах. По ее словам, он пытался изнасиловать ее на школьной вечеринке в 1982 году (ей тогда было 15 лет). Сам Кавано эти обвинения назвал ложными, однако история Форд тронула многих.

Хизер Грэм решила выразить поддержку жертве домогательств Бретта Кавано в Твиттере.

«Я верю Кристин Блэйзи Форд. А еще я верю Аните Хилл. Стаж работы женщины должен цениться не меньше, нежели карьера мужчины», - написала она.

«В столице собираются толпы людей. Мы солидарны с Кристин Блэйзи Форд», - написала Джейн Фонда.

А Джессика Честейн и Анна Фэрис вышли на улицы с протестующими.

Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд

Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд
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Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд фотографии
Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд фотографии
Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд фотографии
Натали Портман и Джессика Честейн выступили против кандидата в Верховный Суд фотографии
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