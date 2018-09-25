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Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак

25 сентября
2018 год

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25 сентября 2018
Анатолий Журавлев стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба Человека», где рассказал о непростом разводе и внебрачных детях.

Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак

Первый внебрачный ребенок у Журавлева появился, когда он поехал поступать в институт. Тогда артист отказался принимать ребенка, так как не готов был стать отцом.

«Вот представьте, что вам звонит женщина, которую вы видели всего несколько раз и говорит о беременности. Первая реакция - отрицание. Кажется, что тебя хотят обмануть. Да, я действительно не общался с сыном, за что потом извинялся перед ним. Однако стоило мне его увидеть, как все сразу же стало понятно. Мы просто одно лицо. Сейчас я прекрасно общаюсь и с сыном, и с его детьми, то есть моими внуками», - признался Анатолий.

Второй же внебрачный ребенок разрушил многолетний брак актера с возлюбленной Натальей. У Анатолия и его жены не было общих детей. Новость о ребенке на стороне сильно потрясла бы Наталью. Поэтому Анатолий предпочел скрыть эту информацию. Но не удалось.

«Конечно, на Наташе весь этот скандал сказался больше всего. Он ее практически сломил. Представьте, каково это жить с человеком 20 лет, не иметь детей, и тут узнать про внебрачного ребенка. Это был удар. Сейчас Наташе тоже приходится непросто: несколько лет назад у нее умер отец. Она все еще одна, посвящает себя заботе о матери», - рассказал Журавлев.

С дочерью Полиной Анатолий и сейчас поддерживает связь. Суд даже не назначил ему алименты, потому что артист много помогает и заботится о дочери.

«Я вожу ее в школу, она иногда гостит у меня. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Полины довольно быстро это поняла, поэтому мы и с ней сейчас находимся в хороших отношениях».

Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак

В настоящее время Журавлев женат на 29-летней актрисе Полине Приходько. Актер утверждает, что счастлив в этом браке, хотя и о прошлых ошибках он не жалеет. Анатолий и Полина вместе воспитывают сына, а также стараются заботиться и о других детях актера.
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Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак фотографии
Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак фотографии
Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак фотографии
Анатолий Журавлев рассказал о том, как внебрачный ребенок разрушил его брак фотографии
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