Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х

26 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2018
Мария Порошина стала героиней октябрьского номера журнала «Караван историй». В эксклюзивном интервью изданию актриса рассказала о жизни с Гошей Куценко, разводе с Ильей Древновым, о беременности и о способах сохранения брака.

Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х

О жизни с Гошей Куценко в период перестройки

«Я была студенткой Щукинского училища и не очень замечала, что творилось вокруг, увлеченная любимой профессией, поиском себя. Материальные проблемы казались второстепенными, неважными. Мы все верили, что нас ждет великое будущее, и не задумывались о настоящем. Хотя иногда в кармане не было даже пятака на метро. Помню, мечтали с девчонками: «Вот бы найти рубль на улице!» Актеры в большинстве своем — очень наивные люди и верят в чудеса. Как ни странно, пару раз действительно находили по рублю и так радовались!

В 1993-м мы уже жили вместе с Гошей Куценко. Интересно и счастливо, но небогато. Он — начинающий артист, толком ничего не зарабатывал, моей стипендии хватало максимум на три дня. В советское время Гошина семья была обеспеченной. Его отец Георгий Павлович, большой труженик и очень порядочный человек, занимал пост замминистра радиопромышленности СССР. А после развала Союза оказался не нужным — из министерства его «ушли».

Для Георгия Павловича это стало трагедией, как и для множества других высокопрофессиональных людей, попросту выброшенных в девяностые на улицу. Но он держался с большим достоинством, эмоции наружу не выплескивал. Пытался найти другую должность в министерстве, а потом понял, что шансов нет. Просить кого-то, чтобы пожалели, пристроили, не мог — воспитание, характер и честь не позволяли. Пойти в вахтеры — тоже. И тогда Гошина мама Светлана Васильевна взяла на себя обеспечение семьи. По профессии она врач-рентгенолог, а медики востребованы в любые времена. Конечно, ей было непросто. Светлана Васильевна ведь не работала много лет, занималась домом и сыном — благо такая возможность имелась. А тут пришлось отказаться от привычной жизни, чтобы прокормить себя и мужа и помочь нам с Гошей.

Однажды потратили на путешествия огромные деньги, подаренные на свадьбу богатыми друзьями, — пять тысяч долларов! Ребята очень радовались тому, что мы вместе, и считали, что нам пора сыграть свадьбу. Мы же отправились в Голландию к Гошиному другу и в Германию. Исколесили эти страны вдоль и поперек. Посетили все интересные места, даже модный курорт на Северном море. Наверное, поступили эгоистично, не устроив друзьям гулянку в ресторане. Но у меня такие мероприятия всегда вызывали опаску».

О сохранении брака

«Чем старше и опытнее становлюсь, тем сильнее осознаю, что ничего не понимаю в жизни. Она ведь постоянно подкидывает испытания, которые зачастую полностью меняют наш взгляд на ту или иную проблему. В двадцать два года, например, не могла простить любимому мужчине какие-то поступки, сейчас, наверное, вела бы себя не так категорично.

Думаю, если в семье есть любовь, все можно пережить. Случаются, конечно, кризисы, периоды угасания чувств. Быт убивает романтику. Поэтому психологи говорят, что супругам надо ездить в отпуск не только с детьми, но и вдвоем. Как мы и практиковали с Ильей. Часто отдыхали отдельно. Некоторые пары жертвуют своим личным временем ради детей или каких-то дел или не хотят тратить лишние деньги на еще один отпуск. Потом удивляются: куда ушла любовь? Она не ушла, просто в этом суматошном мире нужно прикладывать определенные усилия, чтобы не потерять любовь, чтобы слышать друг друга.

В конце концов, необязательно отправляться в какие-то дальние страны, на море. Хотя там, безусловно, легче забыть обо всем и расслабиться. Когда-то мы с Ильей ездили на Кипр на три-четыре дня и приезжали абсолютно другими людьми — отдохнувшими, успокоенными. Можно рвануть в подмосковный пансионат, к друзьям на дачу. Да просто гулять вдвоем. Отпускать от себя все проблемы — профессиональные, семейные — и посвящать время друг другу. Иначе жизнь разнесет. Однажды потянетесь к любимому человеку, и окажется, что это невозможно. Он уже далеко…» .

Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х

О разводе

«Разводясь, некоторые супруги начинают мстить друг другу, делить имущество и даже детей. Это ужасно! Надеюсь, у нас до такого никогда не дойдет. При расставании нужно думать не о себе и своих обидах, а прежде всего о детях, проявить максимальную выдержку, остыть и отпустить ситуацию. Тогда, возможно, все наладится. Я желаю Илье только добра.

В такой тяжелый момент, конечно, испытываешь определенную тревогу. Как сложится жизнь? Даст ли тебе Бог возможность вновь испытать любовь? Перед встречей с Ильей я очень долго оставалась одна и была уверена, что никого больше не полюблю. Считала, такое чудо бывает раз в жизни, ну от силы два. А потом влюбилась и прожила с мужем столько лет».

О беременности и семье

«Ребенок для меня сейчас самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период.

Забавно, что на съемках первого сезона у нас было три беременные актрисы — я, Лена Панова и Зоряна Марченко. И на съемках второго снова три, кто именно — умолчу. Этот проект определенно способствует росту рождаемости! Я люблю детей и всегда их хочу, для меня беременность — счастье. Наверное, кто-то считает это ненормальным. Многим достаточно одного или двоих. А я бы и шестого родила, если бы здоровье позволило и рядом был любимый человек».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мария Порошина прокомментировала развод с Ильей Древновым
персоны
Илья ДревновГоша КуценкоЗоряна МарченкоЕлена ПановаМария Порошина
фильмы
ЧелночницыЧелночницы. Продолжение

фотографии >>
Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х фотографии
Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х фотографии
Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х фотографии
Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.
Ильфат Юмагулов
22 сентября ушёл из жизни актёр Ильфат Юмагулов.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Юрий Орлов (II)
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Мия Алексич
Мария Бонневи
Джим Кэвизел
Иван Мозжухин
Оливия Ньютон-Джон
Мэри Бет Херт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью