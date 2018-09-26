Мария Порошина рассказала о жизни с Гошей Куценко в 90-х

Мария Порошина
стала героиней октябрьского номера журнала «Караван историй». В эксклюзивном интервью изданию
актриса рассказала о жизни с Гошей Куценко
, разводе с Ильей Древновым
, о беременности и о способах сохранения брака.
О жизни с Гошей Куценко в период перестройки
«Я была студенткой Щукинского училища и не очень замечала, что творилось вокруг, увлеченная любимой профессией, поиском себя. Материальные проблемы казались второстепенными, неважными. Мы все верили, что нас ждет великое будущее, и не задумывались о настоящем. Хотя иногда в кармане не было даже пятака на метро. Помню, мечтали с девчонками: «Вот бы найти рубль на улице!» Актеры в большинстве своем — очень наивные люди и верят в чудеса. Как ни странно, пару раз действительно находили по рублю и так радовались!
В 1993-м мы уже жили вместе с Гошей Куценко. Интересно и счастливо, но небогато. Он — начинающий артист, толком ничего не зарабатывал, моей стипендии хватало максимум на три дня. В советское время Гошина семья была обеспеченной. Его отец Георгий Павлович, большой труженик и очень порядочный человек, занимал пост замминистра радиопромышленности СССР. А после развала Союза оказался не нужным — из министерства его «ушли».
Для Георгия Павловича это стало трагедией, как и для множества других высокопрофессиональных людей, попросту выброшенных в девяностые на улицу. Но он держался с большим достоинством, эмоции наружу не выплескивал. Пытался найти другую должность в министерстве, а потом понял, что шансов нет. Просить кого-то, чтобы пожалели, пристроили, не мог — воспитание, характер и честь не позволяли. Пойти в вахтеры — тоже. И тогда Гошина мама Светлана Васильевна взяла на себя обеспечение семьи. По профессии она врач-рентгенолог, а медики востребованы в любые времена. Конечно, ей было непросто. Светлана Васильевна ведь не работала много лет, занималась домом и сыном — благо такая возможность имелась. А тут пришлось отказаться от привычной жизни, чтобы прокормить себя и мужа и помочь нам с Гошей.
Однажды потратили на путешествия огромные деньги, подаренные на свадьбу богатыми друзьями, — пять тысяч долларов! Ребята очень радовались тому, что мы вместе, и считали, что нам пора сыграть свадьбу. Мы же отправились в Голландию к Гошиному другу и в Германию. Исколесили эти страны вдоль и поперек. Посетили все интересные места, даже модный курорт на Северном море. Наверное, поступили эгоистично, не устроив друзьям гулянку в ресторане. Но у меня такие мероприятия всегда вызывали опаску».
О сохранении брака
«Чем старше и опытнее становлюсь, тем сильнее осознаю, что ничего не понимаю в жизни. Она ведь постоянно подкидывает испытания, которые зачастую полностью меняют наш взгляд на ту или иную проблему. В двадцать два года, например, не могла простить любимому мужчине какие-то поступки, сейчас, наверное, вела бы себя не так категорично.
Думаю, если в семье есть любовь, все можно пережить. Случаются, конечно, кризисы, периоды угасания чувств. Быт убивает романтику. Поэтому психологи говорят, что супругам надо ездить в отпуск не только с детьми, но и вдвоем. Как мы и практиковали с Ильей. Часто отдыхали отдельно. Некоторые пары жертвуют своим личным временем ради детей или каких-то дел или не хотят тратить лишние деньги на еще один отпуск. Потом удивляются: куда ушла любовь? Она не ушла, просто в этом суматошном мире нужно прикладывать определенные усилия, чтобы не потерять любовь, чтобы слышать друг друга.
В конце концов, необязательно отправляться в какие-то дальние страны, на море. Хотя там, безусловно, легче забыть обо всем и расслабиться. Когда-то мы с Ильей ездили на Кипр на три-четыре дня и приезжали абсолютно другими людьми — отдохнувшими, успокоенными. Можно рвануть в подмосковный пансионат, к друзьям на дачу. Да просто гулять вдвоем. Отпускать от себя все проблемы — профессиональные, семейные — и посвящать время друг другу. Иначе жизнь разнесет. Однажды потянетесь к любимому человеку, и окажется, что это невозможно. Он уже далеко…»
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О разводе
«Разводясь, некоторые супруги начинают мстить друг другу, делить имущество и даже детей. Это ужасно! Надеюсь, у нас до такого никогда не дойдет. При расставании нужно думать не о себе и своих обидах, а прежде всего о детях, проявить максимальную выдержку, остыть и отпустить ситуацию. Тогда, возможно, все наладится. Я желаю Илье только добра.
В такой тяжелый момент, конечно, испытываешь определенную тревогу. Как сложится жизнь? Даст ли тебе Бог возможность вновь испытать любовь? Перед встречей с Ильей я очень долго оставалась одна и была уверена, что никого больше не полюблю. Считала, такое чудо бывает раз в жизни, ну от силы два. А потом влюбилась и прожила с мужем столько лет».
О беременности и семье
«Ребенок для меня сейчас самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период.
Забавно, что на съемках первого сезона у нас было три беременные актрисы — я, Лена Панова и Зоряна Марченко. И на съемках второго снова три, кто именно — умолчу. Этот проект определенно способствует росту рождаемости! Я люблю детей и всегда их хочу, для меня беременность — счастье. Наверное, кто-то считает это ненормальным. Многим достаточно одного или двоих. А я бы и шестого родила, если бы здоровье позволило и рядом был любимый человек».
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