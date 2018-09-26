«В глазик нельзя нажать»: Анна Хилькевич рассказала об отношениях дочерей

Месяц назад звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич родила вторую дочь
. По словам актрисы, она боялась, что старшая дочь – двухлетняя Арианна будет ревновать ее к сестре. Однако недавно Анна рассказала своим подписчикам, что девочки все-таки нашли общий язык.
Хилькевич еще во время беременности стала продумывать, как не обделить вниманием старшего ребенка. Но, на удивление, Арианна очень трепетно относится к младшей сестре и проявляет к ней большой интерес.
«Она все время подбегает и целует сестричку, гладит ее. Правда она иногда очень робко спрашивает меня: «А в глазик нельзя нажать? И я надеюсь, что мой спокойный ответ с развернутым объяснением, почему в глазики нельзя нажимать, ей понятен»
, - рассказала Анна.
По словам актрисы, сейчас она старается уделять много внимания Арианне. Пока младшая дочь спит, старшая получает порцию заботы и материнской любви.
«Можете на меня «налетать», но я считаю, что в первый год мама, безусловно, нужна, но! Пока ребенку в первую очередь нужен правильный уход, молочко, режим и спокойная обстановка дома»
, - поделилась актриса.
Хилькевич также актриса рассказала, что часто пользуется услугами няни, потому что одна она с двумя детьми не справляется.
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