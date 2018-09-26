Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона

Актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Нимфоманка», а свадьбу сыграли в Лас-Вегасе с Элвисом вместо священника, транслируя торжество в соцсети. Но не прошло и двух лет, как они разъехались.
фото: Талия Барнетт и Шайя ЛаБафф
Известно об этом стало только, когда папарацци застукали Шайю в обществе бывшей подружки Роберта Паттинсона Талии Барнетт, известной под псевдонимом FKA Twigs.
После того, как фоторепортаж папарацци попал в сеть, представитель ЛаБафа сделал официальное заявление о предстоящем разводе.
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