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Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона

26 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2018
Неудержимый Шайя ЛаБаф в последнее время затих и перестал радовать общественность абсурдными арт-перфомансами. Но недавно выяснилось, что Шайя несколько месяцев назад разошелся со своей женой Мией Гот.

Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона
фото: Миа Гот и Шайя ЛаБаф

Актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Нимфоманка», а свадьбу сыграли в Лас-Вегасе с Элвисом вместо священника, транслируя торжество в соцсети. Но не прошло и двух лет, как они разъехались.

Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона
фото: Талия Барнетт и Шайя ЛаБафф

Известно об этом стало только, когда папарацци застукали Шайю в обществе бывшей подружки Роберта Паттинсона Талии Барнетт, известной под псевдонимом FKA Twigs.
После того, как фоторепортаж папарацци попал в сеть, представитель ЛаБафа сделал официальное заявление о предстоящем разводе.
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Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона фотографии
Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона фотографии
Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона фотографии
Шайа ЛаБаф расстался с женой и ушел к бывшей девушке Роберта Паттинсона фотографии
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