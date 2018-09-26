«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж

В марте текущего года 46-летняя актриса Мария Аронова «оформила» в ЗАГСе
свои отношения с Евгением Фоминым
, с которым прожила 20 лет в гражданском браке. В интервью журналу «Собеседник» Мария рассказала, в чем заключается смысл этого символического поступка.
«Мне сложно говорить за других, потому что я 20 лет жила гражданским браком и была счастлива. Лично мне никогда не хотелось замуж. Я всегда говорила, что в моей жизни один раз была настоящая свадьба, с пышным платьем и соответствующими атрибутами, – в спектакле «За двумя зайцами». Больше такой свадьбы у меня не было. Никакого пышного торжества мы с мужем не устраивали».
Узаконить отношения актрису надоумили духовники:
«Это большая работа двух замечательных людей, которые занимаются, скажем так, моей душой. Это матушка из Дивеево, не могу назвать ее имени. И батюшка, у которого я исповедуюсь. Они сказали, что для наших детей это не очень правильно. Что мы не имеем права так жить. Поэтому мы приняли решение поставить штамп в паспорте. Но хочу сказать, что это совершенно ничего не меняет! Абсолютно! Главное – отношение людей друг к другу…».
обсуждение >>