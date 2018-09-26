Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж

26 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2018
В марте текущего года 46-летняя актриса Мария Аронова «оформила» в ЗАГСе свои отношения с Евгением Фоминым, с которым прожила 20 лет в гражданском браке. В интервью журналу «Собеседник» Мария рассказала, в чем заключается смысл этого символического поступка.

«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж

«Мне сложно говорить за других, потому что я 20 лет жила гражданским браком и была счастлива. Лично мне никогда не хотелось замуж. Я всегда говорила, что в моей жизни один раз была настоящая свадьба, с пышным платьем и соответствующими атрибутами, – в спектакле «За двумя зайцами». Больше такой свадьбы у меня не было. Никакого пышного торжества мы с мужем не устраивали».

Узаконить отношения актрису надоумили духовники:

«Это большая работа двух замечательных людей, которые занимаются, скажем так, моей душой. Это матушка из Дивеево, не могу назвать ее имени. И батюшка, у которого я исповедуюсь. Они сказали, что для наших детей это не очень правильно. Что мы не имеем права так жить. Поэтому мы приняли решение поставить штамп в паспорте. Но хочу сказать, что это совершенно ничего не меняет! Абсолютно! Главное – отношение людей друг к другу…».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мария Аронова устроила скандал из-за задержки гонорара
Поиск по меткам
любовь
персоны
Мария Аронова

фотографии >>
«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж фотографии
«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж фотографии
«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж фотографии
«Мы не имеем права так жить»: Мария Аронова рассказала, почему вышла замуж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.
Ильфат Юмагулов
22 сентября ушёл из жизни актёр Ильфат Юмагулов.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Юрий Орлов (II)
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Мия Алексич
Мария Бонневи
Джим Кэвизел
Иван Мозжухин
Оливия Ньютон-Джон
Мэри Бет Херт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью