Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров

Ведущий передачи «Судьба человека» Борис Корчевников упрочит свои позиции на канале «Россия 1» с новым шоу «Далекие близкие». В новой передаче Борис в той же наигранной и насквозь фальшивой манере расскажет зрителям неизвестные факты о кумирах прошлых лет.
О том, как на самом деле жили, кого любили и о чем переживали любимые советские артисты, чья настоящая жизнь была спрятана от посторонних глаз, расскажут родственники, друзья и коллеги. Борис Корчевников предоставит зрителям уникальные свидетельства: воспоминания тех, кто был рядом с кумирами.
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