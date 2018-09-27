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Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
Джуди Денч не побоялась публично подвергнуть критике «карательные меры» Голливуда в отношении Кевина Спейси. На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне актриса представляла свой новый фильм «Код «Красный». В разговоре с журналистами Джуди затронула тему секс-скандала, разгоревшегося вокруг Спейси, и решила высказать непопулярную сегодня точку зрения.

Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег

По словам Джуди, Кевин был чуть ли не единственным человеком, поддержавшим ее после смерти мужа. И заявила, что не знакома с плохими сторонами Кевина. Актриса считает, что Спейси потрясающий актер, и его действия не перечеркивают его положительных качеств и профессиональных заслуг. Джуди подчеркнула, что не одобряет всеобщую тенденцию «стирания» провинившихся из истории кино и искусства в целом:

«Я никак не могу согласиться с тем фактом, что - в независимости от того, что он сделал - вы начали вырезать его из фильмов. Мы что ж теперь, будем копаться в прошлом, и каждого, кто когда-либо неправильно себя повел, нарушил закон или кого-то оскорбил, ждет та же участь - быть вырезанным?
Мы собираемся стереть Спейси из нашей истории? Не знаю всех подробностей, но, несмотря ни на что, считаю, что он самый замечательный актер…и хороший друг».
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Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег фотографии
Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег фотографии
Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег фотографии
Джуди Денч встала на защиту Кевина Спейси и раскритиковала коллег фотографии
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