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Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
Ведущий передачи «Судьба человека» Борис Корчевников упрочит свои позиции на канале «Россия 1» с новым шоу «Далекие близкие». В новой передаче Борис в той же наигранной и насквозь фальшивой манере расскажет зрителям неизвестные факты о кумирах прошлых лет.

Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров

О том, как на самом деле жили, кого любили и о чем переживали любимые советские артисты, чья настоящая жизнь была спрятана от посторонних глаз, расскажут родственники, друзья и коллеги. Борис Корчевников предоставит зрителям уникальные свидетельства: воспоминания тех, кто был рядом с кумирами.

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Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров фотографии
Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров фотографии
Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров фотографии
Борис Корчевников расскажет неизвестные факты из жизни советских кумиров фотографии
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обсуждение >>
№ 1
ПавелВелл (Москва)   27.09.2018 - 10:55
К чему подобные передачи? В 90-х были уже "Чтобы помнили" с Леонидом Филатовым и "В поисках утраченного" с Глебом Скороходовым. Это действительно были мастера своего дела, рассказчики, которым... читать далее>>
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