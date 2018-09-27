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«Не любила театральные и киношные истории родителей»: Елизавета Боярская о детстве

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
В интервью изданию «7 Дней» актриса Елизавета Боярская рассказала о воспитании 6-летнего сына Андрея. По словам актрисы, мальчик пока что не собирается идти по стопам родителей и бабушки с дедушкой, более того - порицает неестественное артистическое поведение. Но, судя по воспоминаниям актрисы о собственном детстве, это лишь возрастное.

«Не любила театральные и киношные истории родителей»: Елизавета Боярская о детстве

«Андрей не захочет сниматься. Он вообще не любит никакого артистизма. Ему не нравится, даже если кто-то из нас дурачится дома или что-то напевает, он так и говорит: «Не надо петь!» Ему не нравятся высокопарные неестественные проявления. Сыну хочется, чтобы мы вели себя как обыкновенные люди. Это, мне кажется, вполне естественно. Я тоже, когда была в таком возрасте, как сейчас Андрей, не могла понять, почему мама с папой на сцене говорят совсем не так, как дома. Не любила театральные и киношные истории родителей. И девочкой категорически отказалась сниматься в итальянском фильме. Мне понятно то, что сейчас происходит с моим сыном».
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«Не любила театральные и киношные истории родителей»: Елизавета Боярская о детстве фотографии
«Не любила театральные и киношные истории родителей»: Елизавета Боярская о детстве фотографии
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№ 2
фан телевизора   27.09.2018 - 12:38
Для того,чтобы работать на заводе,надо освоить компьютер и программу для принтера читать далее>>
№ 1
тильзит (Тильзит)   27.09.2018 - 10:23
Обыкновенные люди работают на заводах. Так и скажите сыну читать далее>>
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