«Не любила театральные и киношные истории родителей»: Елизавета Боярская о детстве

В интервью изданию «7 Дней» актриса Елизавета Боярская
рассказала о воспитании 6-летнего сына Андрея. По словам актрисы, мальчик пока что не собирается идти по стопам родителей и бабушки с дедушкой, более того - порицает неестественное артистическое поведение. Но, судя по воспоминаниям актрисы о собственном детстве, это лишь возрастное.
«Андрей не захочет сниматься. Он вообще не любит никакого артистизма. Ему не нравится, даже если кто-то из нас дурачится дома или что-то напевает, он так и говорит: «Не надо петь!» Ему не нравятся высокопарные неестественные проявления. Сыну хочется, чтобы мы вели себя как обыкновенные люди. Это, мне кажется, вполне естественно. Я тоже, когда была в таком возрасте, как сейчас Андрей, не могла понять, почему мама с папой на сцене говорят совсем не так, как дома. Не любила театральные и киношные истории родителей. И девочкой категорически отказалась сниматься в итальянском фильме. Мне понятно то, что сейчас происходит с моим сыном»
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