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Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов

27 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2018
Близится финальный сезон сериала «Игра престолов», но расставаться с золотой жилой миром Джорджа Мартина не хочется никому. Поэтому канал HBO придумал, каким еще образом, помимо съемок приквела подзаработать на сериале продлить сказку. Локации в Северной Ирландии, на которых проходили съемки сериала, превратятся в туристические объекты. Парки развлечений будут расположены в замке Уорд, изображающим Винтерфелл, и на каменоломне в Магераморне (Черный замок Ночного Дозора).
В парках будут доступны декорации из сериала, костюмы, оружие и прочие тематические артефакты.

Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов

По словам Джеффа Петерса, вице-президента канала по лицензированию, они крайне взволнованы открывающейся перспективой продлить жизнь шоу в том числе подобным образом, сохранив локации в неприкосновенности и позволить армии поклонников «посетить Северную Ирландию и лично изучить Вестерос». Не меньшую радость испытывает представитель департамента туризма Северной Ирландии. По срокам запуска парков пока что данных нет.
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Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов фотографии
Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов фотографии
Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов фотографии
Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов фотографии
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