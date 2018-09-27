Съемочные площадки «Игры престолов» превратятся в парки аттракционов

Близится финальный сезон сериала «Игра престолов»
, но расставаться с
золотой жилой
миром Джорджа Мартина
не хочется никому. Поэтому канал HBO придумал, каким еще образом, помимо съемок приквела
подзаработать на сериале
продлить сказку. Локации в Северной Ирландии, на которых проходили съемки сериала, превратятся в туристические объекты. Парки развлечений будут расположены в замке Уорд, изображающим Винтерфелл, и на каменоломне в Магераморне (Черный замок Ночного Дозора).
В парках будут доступны декорации из сериала, костюмы, оружие и прочие тематические артефакты.
По словам Джеффа Петерса, вице-президента канала по лицензированию, они крайне взволнованы открывающейся перспективой продлить жизнь шоу в том числе подобным образом, сохранив локации в неприкосновенности и позволить армии поклонников «посетить Северную Ирландию и лично изучить Вестерос». Не меньшую радость испытывает представитель департамента туризма Северной Ирландии. По срокам запуска парков пока что данных нет.
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