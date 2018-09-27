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«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
Бэби - бум среди отечественных звезд кино набирает обороты. Вот и Екатерина Вуличенко «призналась» подписчикам в Инстаграме, что ждет второго ребенка.

«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз

«Дальше прятаться уже просто неприлично! Да и нет такой шляпы, за которой уже не будет видно животик. Директ завален сообщениями с вопросами и догадками от вас, мои самые прекрасные и самые прозорливые подписчики, и я решила, что лучше и правильнее будет, если я сама поделюсь с вами своей огромной радостью, чем кто-то сделает это исподтишка вместо меня... Тем более, что это действительно невероятно важный и счастливый момент в моей жизни. Волнуюсь безумно, да, скоро в нашей семье будет пополнение. Огромного всем счастья!»
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«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз фотографии
«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз фотографии
«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз фотографии
«Дальше прятаться уже просто неприлично!»: Екатерина Вуличенко станет мамой во второй раз фотографии
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