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«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
27 сентября в российский прокат вышел фильм «Мотылёк» - ремейк одноименной экранизации автобиографического произведения Анри Шарьера с Чарли Ханнэмом и Рами Малеком в главных ролях.

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Ханнэм играет взломщика сейфов по кличке Мотылёк, попавшего по ложному обвинению на французскую каторгу на острове Дьявола. Вместе с ним в заключении оказывается крупный финансовый мошенник Луи Дега (Малек) - тщедушный миллионер, который предлагает Мотыльку помощь в побеге в обмен на защиту. Вместе они совершают несколько попыток бегства.

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Примечательно, что Ханнэм вначале отказался от роли в фильме, о чём позже сильно сожалел. На его место уже нашли замену, однако что-то пошло не так, и Ханнэму представился второй шанс, который он уже не упустил. Чарли не только принял участие в работе над сценарием, но и «протащил» в фильм своего давнего приятеля Томми Флэнагана, с которым снимался в «Сынах Анархии» и «Хулиганах Зеленой Улицы». Кстати, в «Хулиганах» Флэнаган оказался тоже по инициативе Чарли. Ханнэм убедил режиссера Лекси Александр предложить роль Томми, но последний так и не удосужился прочитать сценарий. Тогда Ханнэм отправился в бар, в котором периодически выпивал Флэнаган, и потратил там 7 вечеров кряду, выжидая «случайной» встречи.
Кино-Театр.ру присмотрелся к Чарли повнимательнее и обнаружил, что он не так прост, как может показаться.

Коллекционер кроссовок и золота

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Ханнэм долгое время был одержим коллекционированием кроссовок Nike Air Max, выпущенных в 90-е годы 20-го века.
«Это был синдром бедняка, который долгое время не мог позволить себе кроссовки своей мечты, в то время как у других детей в школе они были. А потом мне стукнуло 25 лет, появились деньги, и я такой: «А знаете что? Я теперь могу купить все кроссовки, какие захочу!». Но все это было достаточно странно, потому что я их даже не носил. Они у меня лежали новенькие в коробках. Там было около 70 разных цветовых комбинаций, неношеных. И в какой-то момент мне стало стыдно. Я оставил себе 40 пар, с которыми не в состоянии был расстаться, остальное раздал - что-то друзьям, а что-то на благотворительность».
Возмужав, Чарли переметнулся с кроссовок на золото: «Я большой поклонник золота. Это во мне говорит происхождение: потому что парень из Ньюкасла всегда останется парнем из Ньюкасла, где бы он ни жил. Мой отец — настоящий работяга, мужик, который всю жизнь впахивал как проклятый — всегда носил много золота, цепочки всякие, и даже представительный золотой Rolex у него был. Я с детства разделял это его пристрастие».

Плохой комедиант

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Ханнэм в нескольких интервью признавался, что предпочитает драму комедии и сознательно избегает комедийных ролей: «Это совершенно другой набор приемов и уровень мастерства, к которому я не чувствую призвания. Отличное было время, когда я, будучи новичком в Лос-Анджелесе, снимался в сериале Undeclared вместе с Сетом Рогеном и кучей классных молодых парней. Мы тусовались круглосуточно, а потом наши дороги как-то разошлись. Почти все те ребята стали комедийными актерами, а я, наоборот, понял, что нет ничего интереснее, чем сниматься в драматическом кино. Я очень благодарен Джадду Апатоу за тот опыт, просто, видимо, комедия — не мой жанр. Я умею пошутить, но делаю это, только когда меня окружают действительно смешные люди, а так-то комик из меня никудышный».

Во всем виноват Брэд Питт

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Ханнэм всегда обладал складной фигурой, но к рельефам, которыми он обладает сейчас, он пришел не по своей воле: «Я снимался в «Сынах Анархии» за две недели до того, как мы приступили к съемкам «Тихоокеанского рубежа», и Гильермо дель Торо сказал мне: «Друг мой, мне нужно, чтобы ты выглядел как мужчина, способный спасти мир». И я подумал: «Ну б***», потому что, знаете, гр****ый Брэд Питт всё всем испортил. После «Бойцовского клуба», когда он стянул с себя футболку, стандарты мужской красоты резко подскачили до небес. Теперь подразумевается, что все мы должны выглядеть вот так. Так что я сказал: «Я постараюсь привести себя в форму». Я снимался по 14-15 часов в день в «Сынах», после чего шел в спортзал на два с половиной часа каждый день».

Залог карьерного успеха - пьяный шоппинг

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Карьера Чарли началась со случайной встречи в магазине, когда ему было 17 лет. «Я ходил по магазинам в Рождество/ И вот в очередное Рождество, будучи под мухой, я примерял кроссовки, которые хотел подарить брату. И тут заметил, что на меня смотрит какая-то женщина. Послал ей воздушный поцелуй, она улыбнулась мне, подошла и спросила, не интересует ли меня карьера в кино. Выяснилось, что она была продюсером детского шоу «Byker Grove». Так всё и завертелось».

Худшая работа в жизни

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме

Чарли рос в бедности, поэтому начал искать подработки еще в подростковом возрасте: «Я всегда был экономным парнем, к тому же начал играть довольно рано и к 18 годам зарабатывал актерством достаточно, чтобы не брать никакой дополнительной халтуры. Но рос я в очень бедной семье, так что подростком успел перепробовать все самые дерьмовые работы мира. Хуже всего было собирать овечью шерсть после стригальщиков. Летом в Англию съезжаются толпы австралийских стригальщиков. Это гигантские парни, которые сначала заваливают на землю 70-килограммовые дергающиеся тушки животных, а потом за полторы минуты обривают их наголо — и так 300 раз за день. Моей задачей было собирать шерсть с земли, а она вся была в воске, овечьей крови (потому что овцы брыкаются, и стригальщики их ранят) и мерзком животном жире. В общем, ковырялся я по локти в этом говне и думал, что хуже работы быть не может. Еще как-то подрабатывал сборщиком малины, и это было то еще приключение. Ягоды давились в руках, на сок слетались осы со всей округи и кусали меня целый день. Я могу еще долго рассказывать, но, слава богу, теперь все это просто воспоминания».

Преданный любовник и гермофоб

«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме
фото: Чарли со своей девушкой Морганой МакНелис

В интервью журналу Elle, обсуждая съемки интимных сцен, Ханнэм признался, что не любит подобные сцены по нескольким причинам: «Я предан своей девушке, и прекрасно понимаю, что эта часть моей работы не приносит ей радости. Так что постельные сцены я не очень люблю. К тому же я гермофоб (боязнь микробов - прим. ред.). Я был глубоко брезглив с детства. Когда мне было лет 8-9, на севере Англии разошелся какой-то собачий паразит, из-за которого можно было ослепнуть. По этому случаю нам в школе устроили ликбез про важность соблюдения гигиены, особенно при взаимодействии с собаками - к этому времени уже несколько детишек ослепли. Это меня просто ужаснуло. Все думают, как здорово быть актером и целовать десятки красивых актрис в фильмах, но я вообще-то ненавижу это».

«Мотылёк» в прокате с 27 сентября.

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«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме фотографии
«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме фотографии
«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме фотографии
«Брэд Питт всё всем испортил»: Что мы знаем о Чарли Ханнэме фотографии
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