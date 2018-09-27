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Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
25 сентября в киноклубе Фитиль прошла премьера веб-сериала Ирины Вилковой «Бар «На грудь», который получил приз за оригинальную идею на фестивале Realist Web Fest. Среди гостей мероприятия были замечены Михаил Идов, Гевонд Андреасян, Анастасия Перова, Юлия Мишкинене, Ксения Маник, Эльмира Айнулова, Мария Шумакова и другие.

Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

«Бар «На грудь» состоит из 8 серий, каждая из которой длится всего 10 минут. Герои сериала – обычные жители Петербурга, среди которых пенсионер-женоненавистник, бандит из 90-х, гей (или не гей?), аккордеонист, девушка из Челябинска, интеллигент в третьем поколении и другие. Все они приходят в родной бар, чтобы забыться и поговорить о насущных проблемах с барменшей Алисой. Персонажи «Бара «На грудь» ругаются матом, бросаются едкими шутками, попадают в нелепые истории с неожиданным поворотом.

На просторах рунета премьера сериала состоится 4 октября.

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Бар "На Грудь"

фотографии >>
Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь» фотографии
Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь» фотографии
Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь» фотографии
Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь» фотографии
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