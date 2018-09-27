Мария Шумакова, Юлия Мишкинене и Эльмира Айнулова отдохнули в «Баре «На грудь»

«Бар «На грудь» состоит из 8 серий, каждая из которой длится всего 10 минут. Герои сериала – обычные жители Петербурга, среди которых пенсионер-женоненавистник, бандит из 90-х, гей (или не гей?), аккордеонист, девушка из Челябинска, интеллигент в третьем поколении и другие. Все они приходят в родной бар, чтобы забыться и поговорить о насущных проблемах с барменшей Алисой. Персонажи «Бара «На грудь» ругаются матом, бросаются едкими шутками, попадают в нелепые истории с неожиданным поворотом.
На просторах рунета премьера сериала состоится 4 октября.
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