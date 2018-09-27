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«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок

27 сентября
2018 год

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27 сентября 2018
23-летняя Полина Гренц известна многим по одной из главных ролей в сериале «Физрук». Героиня Полины – Саша Мамаева - девушка, склонная к полноте, и саму актрису зрители привыкли видеть именно такой. Однако несколько месяцев назад Гренц чуть не довела себя до истощения.

«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок

Актриса приложила все усилия, чтобы отметка на весах остановилась напротив цифры 47 кг. Что интересно, Полина все еще считает себя толстой, но продолжать изнурять себя диетами и физическими нагрузками больше не желает. В своем влоге на YouTube актриса заявила, что готова принять себя такой, какая она есть, попутно сообщив много никому не нужной чепухи.

«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок

«Я подумала, зачем я это с собой делаю, зачем я занимаюсь физическим насилием над собой. С сегодняшнего дня я не хочу изнурять себя! Да, я буду правильно питаться, но и буду позволять себе «вкусняшки». Да, я считаю себя толстой! Но это от головы! Я хочу полюбить себя такой, какая я есть! Я надеюсь, что в этом огромном мире найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть! И я не хочу больше стесняться своего тела!»
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«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок фотографии
«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок фотографии
«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок фотографии
«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок фотографии
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