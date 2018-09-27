«Да, я считаю себя толстой!»: Полина Гренц отказалась от жестких диет и тренировок

23-летняя Полина Гренц
известна многим по одной из главных ролей в сериале «Физрук»
. Героиня Полины – Саша Мамаева - девушка, склонная к полноте, и саму актрису зрители привыкли видеть именно такой. Однако несколько месяцев назад Гренц чуть не довела себя до истощения.
Актриса приложила все усилия, чтобы отметка на весах остановилась напротив цифры 47 кг. Что интересно, Полина все еще считает себя толстой, но продолжать изнурять себя диетами и физическими нагрузками больше не желает. В своем влоге на YouTube
актриса заявила, что готова принять себя такой, какая она есть,
попутно сообщив много никому не нужной чепухи.
«Я подумала, зачем я это с собой делаю, зачем я занимаюсь физическим насилием над собой. С сегодняшнего дня я не хочу изнурять себя! Да, я буду правильно питаться, но и буду позволять себе «вкусняшки». Да, я считаю себя толстой! Но это от головы! Я хочу полюбить себя такой, какая я есть! Я надеюсь, что в этом огромном мире найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть! И я не хочу больше стесняться своего тела!»
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