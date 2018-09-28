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Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына

28 сентября
2018 год

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28 сентября 2018
37-летняя Ольга Павловец, известная по многим российским сериалам, стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о личной трагедии, от которой не может оправиться до сих пор.

Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына

Ольга росла в семье актеров, поэтому с раннего детства эта профессия привлекала ее. Будущая актриса стала студенткой ЛГИТМиКа, а вскоре переехала в Москву.

С первым мужем Дмитрием Щербиной она познакомилась на съемках сериала «Стилет-2». Через некоторое время Дмитрий предложил Ольге пожениться и обвенчаться.

«Я не понимала, что такое венчание. Мне казалось, что это обет на всю жизнь. А у меня внутри не было ощущения, что это на всю жизнь. Это была влюбленность, но не любовь», - поделилась Павловец.

Переживания артистки усилились после одного мистического случая. По словам Ольги, ей приснился дедушка и задал роковой вопрос.

«Однажды, когда мы еще были с Димой вместе и я была беременна, мне приснился дедушка. Он спросил меня: «Олечка, а ты уверена, что хочешь ребенка от этого человека?» Думаю, это было предупреждение, какой-то знак».

Действительно, вскоре после рождения сына Прохора брак распался. А в 2009 году случилось непоправимое. Тогда Павловец была на съемках фильма «Террор любовью». Четырехлетний сын актрисы был в Санкт-Петербурге вместе с бабушкой и дедушкой.

«Однажды папа позвонил мне и сказал. Я уже знала, что он скажет, чувствовала. Это было трагическое стечение обстоятельств. Он споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ему помочь. Я плохо помню, что со мной происходило тогда… Воспоминания такие отрывочные, будто это монтаж. Я помню, как я кричу, потом валяюсь на траве, а рядом находится Ваня, мой гражданский муж… Но опять же парадокс: у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка. Мне кажется, что он до сих пор находится рядом», - призналась Ольга.

Поддержкой и опорой для актрисы тогда стал Иван Шибанов. В 2010 году Ольга родила ему сына, но брак они так и не зарегистрировали. А в прошлом году Павловец и Шибанов расстались.

«У нас замечательные дружеские отношения, ничего не изменилось. Осталось чувство благодарности, дружбы, уважения. Для этого необязательно жить вместе», - поделилась артистка.

Прошлой осенью Ольга стала матерью в третий раз, однако имя отца ребенка она не раскрыла. Сейчас актриса пытается не афишировать подробности личной жизни.
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Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына фотографии
Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына фотографии
Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына фотографии
Ольга Павловец рассказала о гибели четырехлетнего сына фотографии
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