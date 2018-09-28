«Слава Богу, Игорь пришел!»: Игорь Верник заменил Михаила Шаца на посту ведущего юмористического шоу

Передача «Слава Богу, ты пришел!» вернется на экраны после восьмилетнего перерыва уже 26 октября. Летом появилась информация, что бессменного ведущего этого шоу Михаила Шаца
заменит Сергей Светлаков
. Но на деле все оказалось не совсем так.
Креативным продюсером проекта выступил бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин
, Светлаков займет кресло главного судьи, который будет оценивать импровизации гостей, а пост ведущего достался актеру Игорю Вернику
.
«Если Сергей – человек-кнопка, бетонная стена, противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то я пуховая перина, защитник и адвокат. Я не тот, кто будет плясать на трупах поверженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не без иронии, естественно»
, - рассказал Верник о своей новой должности.
По словам актера, он и сам когда-то участвовал в шоу «Слава Богу, ты пришел!» и был очень доволен этим.
«Это был дикий выброс адреналина! На самом деле я люблю импровизацию, люблю обстоятельства, которые требуют мгновенной реакции, дерзости, внутренней свободы! Вот и в нашем проекте будет огромное поле для импровизации, юмора и самоиронии. Я думаю, это шоу для сильных и свободных людей, потому что такие люди не боятся попасть в дурацкое положение и знают, что всегда из всего выйдут победителями»
, - поделился Игорь.
Кстати, Незлобин отметил, что продюсеры изначально думали взять на роль ведущего именно Игоря Верника.
«Когда мы только задумались о том, кто может стать ведущим, наши со Светлаковым глаза встретились, и сказали друг другу: «Верник!» Сергей и Игорь давно знакомы, а я просто скромный почитатель его таланта»
.
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