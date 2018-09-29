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Елена Летучая дебютировала на театральной сцене

29 сентября
2018 год

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29 сентября 2018
Телеведущая Елена Летучая побывала в студии передачи «Вечерний Ургант», где вспомнила молодость, рассказала о новых проектах и освоении актерской профессии.

Елена Летучая дебютировала на театральной сцене

20 сентября Летучая дебютировала на театральной сцене в спектакле «Родственные связи», который был поставлен в Благовещенске в рамках XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень». В беседе с Иваном Ургантом телеведущая рассказала, как это было.

«Это была творческая авантюра. Было интересно попробовать себя в качестве театральной актрисы. Это один из самых сложных форматов для актеров. Я осмелилась и сделала это в родном крае, в Амурской области, потому что знала: что бы ни случилось, меня там поддержат», - поделилась она.

Также Елена рассказал, что во время спектакля произошел конфуз – в самый разгар первого действия из шкафа на сцену раньше времени вывалился актер. В итоге было решено начать спектакль заново.

Оказывается, с Благовещенском Летучая знакома давно. После школы она 3,5 года проучилась в этом городе в финансово-экономическом колледже. И все это время жила в общежитии.

«С комендантом у меня всегда были особые отношения. Мы очень любили гулять и ходить по дискотекам. А она была строга и говорила: «Летучая, я тебя не пущу, если ты придешь позже двенадцати!» Но мы приходили, скулили, и нас пропускали», - поделилась Елена.

Также телеведущая анонсировала документальный фильм «Елена Летучая. Без мусора в голове». Проект посвящен утилизации мусора и экологии в целом.

«Это очень точное название, и я настаивала, чтобы его оставили. Проблема утилизации отходов - проблема глобальная. Некоторые страны, такие как Германия, перерабатывают 95 процентов отходов. А Россия сейчас находится в самом начале пути: мы не разделяем мусор, у нас только начинают строиться мусоросжигательные заводы и полигоны, которые не вредят природе».

Телеведущая хочет мотивировать людей заботиться об экологии. По ее словам, если не заняться проблемой утилизации мусора прямо сейчас, то через 50 лет результат будет плачевным.

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Елена Летучая дебютировала на театральной сцене фотографии
Елена Летучая дебютировала на театральной сцене фотографии
Елена Летучая дебютировала на театральной сцене фотографии
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