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Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью

29 сентября
2018 год

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29 сентября 2018
Экс-прихожанка церкви Сайентологии актриса Леа Ремини в интервью журналу LaPalme предположила, что бывшие супруги Тома Круза получали угрозы от сайентологов. Том Круз является членом церкви с 1990 года, однако Николь Кидман и Кэти Холмс никогда не разделяли с ним эту веру. Ремини удивляет тот факт, что актрисы никогда не подвергали детище Рона Хаббарда публичной критике. По ее мнению, Николь и Кэти молчат, потому что их обязывает к этому некий запретительный договор.

Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью
фото: Леа Ремини

Сама Ремини была членом церкви 30 лет (с 9-летнего возраста) и состояла в дружеских отношениях с Холмс до тех пор, пока не простилась с церковью в 2013 году. По словам Ремини, власть сайентологов настолько велика, что Холмс, сделай она что-то не так, может потерять опеку над их с Крузом дочерью Сури.

«Поверьте мне, Кэти запрещено со мной даже есть за одном столом, а когда-то мы были близкими подругами. Она может потерять опеку над Сури. Все до такой степени жутко».

Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью
фото: Кэти Холмс с дочерью Сури

Ремини утверждает, что сайентологи до сих пор изводят ее, членов ее семьи и всех, кто с ней работает: «Члены церкви ходят в ресторан моей матери, пристают к моей младшей сестре и моим приемным детям в Сан-Франциско, пытаясь нас запугать. Эти тактики запугивания - то, что они называют религией».

В ответ на это представители церкви выпустили заявление, в котором утверждается, что «смехотворной болтовне Ремини нет конца и края, а мифы и сказки, которые она и ее сопродюсер распространяют, день ото дня становятся все более дикими».
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Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью фотографии
Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью фотографии
Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью фотографии
Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью фотографии
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