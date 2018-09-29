Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью

Экс-прихожанка церкви Сайентологии актриса Леа Ремини в интервью журналу LaPalme предположила, что бывшие супруги Тома Круза получали угрозы от сайентологов. Том Круз является членом церкви с 1990 года, однако Николь Кидман и Кэти Холмс никогда не разделяли с ним эту веру. Ремини удивляет тот факт, что актрисы никогда не подвергали детище Рона Хаббарда публичной критике. По ее мнению, Николь и Кэти молчат, потому что их обязывает к этому некий запретительный договор.
фото: Леа Ремини
Сама Ремини была членом церкви 30 лет (с 9-летнего возраста) и состояла в дружеских отношениях с Холмс до тех пор, пока не простилась с церковью в 2013 году. По словам Ремини, власть сайентологов настолько велика, что Холмс, сделай она что-то не так, может потерять опеку над их с Крузом дочерью Сури.
«Поверьте мне, Кэти запрещено со мной даже есть за одном столом, а когда-то мы были близкими подругами. Она может потерять опеку над Сури. Все до такой степени жутко».
фото: Кэти Холмс с дочерью Сури
Ремини утверждает, что сайентологи до сих пор изводят ее, членов ее семьи и всех, кто с ней работает: «Члены церкви ходят в ресторан моей матери, пристают к моей младшей сестре и моим приемным детям в Сан-Франциско, пытаясь нас запугать. Эти тактики запугивания - то, что они называют религией».
В ответ на это представители церкви выпустили заявление, в котором утверждается, что «смехотворной болтовне Ремини нет конца и края, а мифы и сказки, которые она и ее сопродюсер распространяют, день ото дня становятся все более дикими».
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