«Второго шанса заслуживает каждый»: Робин Райт о Кевине Спейси

Близится выход заключительного сезона
сериала «Карточный домик»
, из которого в последний момент «убрали» печально известного Кевина Спейси
. Его партнерша по сериалу актриса Робин Райт
в интервью порталу Net-a-Porter
рассказала, какая атмосфера царила на площадке после скандала, разразившегося вокруг Спейси, а так же объяснила, почему нельзя было закрывать сериал, не досняв финальный сезон.
Сразу после обвинений, выдвинутых в адрес Спейси
, руководство канала Netflix, выпускающего сериал, всерьез рассматривало опцию немедленного закрытия сериала.
«Из-за климата, который царил на тот момент. Воздух сгустился, знаете ли. Харви Вайнштейн…Люди говорили: «Нам нужно срочно сворачивать шоу, иначе все это будет выглядеть так, как будто мы воздаем почести и восхваляем все эти грязные вещи».
Райт, выступающая также в качестве продюсера сериала, на встречах с руководством Netflix отвоевала последний сезон: «Я была уверена, что нам нужно снять финальный сезон. Мы должны были уважить нашу аудиторию в том числе. Зачем обрубать концы?»
По признанию актрисы, в первую очередь ее волновало то, что в случае резкого закрытия 2500 человек внезапно останутся без работы, на которую они рассчитывали.
«В СМИ писали, что работы в таком случае лишатся «только 600 человек», но если включить в этот список всех охранников, полицейских, съемочную группу в Балтиморе, вообще все - то это уже 2500 человек, оставшихся без работы. И это было бы не справедливо - отнять у всех этих людей стабильный заработок…Они же не сделали ничего плохого»
.
По словам Райт, в период неопределенности, пока решалась дальнейшая судьба сериала, на съемочной площадке царили «шок и страх» - люди боялись потерять работу. Сама актриса, как продюсер проекта, чувствовала ответственность за команду: «У людей дети, которых нужно кормить, которым нужно оплачивать учебу в колледже, дома, за которые надо платить»
.
Несмотря на то, что ранее Робин Райт дала понять общественности
, что со Спейси ее связывали исключительно рабочие отношения, и ей больше нечего сказать по этому поводу, журналист издания все же попытал удачу и спросил, готова ли Робин связаться с Кевином. Актриса ответила отрицательно, но в свойственной ей мягкой манере.
«Нет. Я думаю, он сам выйдет на связь, когда будет к этому готов. Я уверена в этом. Думаю, именно так все и должно происходить»
.
Однако неприязни к бывшему партнеру Робин не испытывает: «Я сочувствую всем, чья личная жизнь выставлена на всеобщее обозрение. Это же кошмар, вы можете себе это вообще представить? Мы работаем, мы делимся нашим творчеством со зрителями. Но почему же наша личная жизнь должна быть публичной? Я ненавижу эту часть индустрии шоу-бизнеса. Это такая узурпация. Я считаю что личная жизнь каждого человека должна оставаться личной. Положительные ли, отрицательные или нейтральные стороны этой жизни - это его дело».
На вопрос журналиста, заслуживает ли Спейси возвращения в карьеру, актриса ответила, что не знает, как это прокомментировать: «Я правда не знаю. Я считаю, что каждый человек имеет возможность преобразиться. И с этой точки зрения, второго шанса, или называйте это как хотите - абсолютно заслуживает каждый. Я в это верю. Это называется рост».
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