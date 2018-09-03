«Непрофессионализм и ухо - две проблемы»: Семен Слепаков об актерской карьере

Юморист, бард, сценарист, швец, жнец и на дуде игрец Семен Слепаков
дал интервью порталу «ВокругТВ», в котором объяснил, почему не хочет сниматься в собственных проектах.
«Я плохой актер. Я не верю в то, что я делаю. Я не умею перевоплощаться. Это же надо забыть, что ты Семен Слепаков на тот момент. А я не могу! Все же видят, что это Семен Слепаков. А еще, конечно, проблема в ухе. Чью бы роль я не играл, всегда ухо торчит и выдает меня. Вот был бы у меня парик, я бы мог сыграть царя или вельможу. А то сегодня я буду играть полицейского с этим ухом, а завтра какого-нибудь продавца или врача с тем же ухом. И люди будут говорить: «Это же Слепаков, вон ухо торчит!…Короче говоря, непрофессионализм и ухо - две проблемы»
- отшутился юморист.
Помимо полнейшего нежелания становиться актером Семен выказывает такую же неохоту в отношении участия в камеди-баттлах.
«Я совершенно не хочу участвовать в камеди-баттлах, даже для того, чтобы выиграть в конце пять миллионов рублей. Я переживу без этих денег. Я не хочу в этом участвовать. Это очень сложно, ребят. Это правда очень сложно. Я пацанов и девчонок, которые там участвуют, очень понимаю. Я никогда не испытываю удовольствия от того, что я там сижу в жюри, сужу их. Это для меня тяжелое испытание. Если бы я там сам участвовал, это была бы большая дилемма, потому что там нельзя показывать уже существующий материал, надо создавать его специально для этой программы. И в этом сложность. Я не хочу действовать в формате камеди-баттла. Я хочу просто уже жить и самовыражаться. Мне же уже почти сорок лет».
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