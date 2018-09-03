Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше

1 сентября актер Сергей Гармаш отметил 60-летний юбилей, по случаю чего вышел спецвыпуск передачи «Однажды…», в съемках которого приняли участие коллеги и близкие артиста. Жена Сергея Инна Тимофеева, с которой актер прожил в браке уже 35 лет, призналась, что дело чуть было не дошло до развода, да и сама церемония бракосочетания оказалась под угрозой, потому что жених опоздал в ЗАГС на семь часов.
«Весело было очень. Просто жених немножко опоздал на свадьбу. На семь часов. Это первая его картина была у Симонова. Про войну. И они там мальчишник устроили. Ну и опоздали на самолет. Там было все: во-первых, держали женщину в ЗАГСе, держали ее практически руками, чтобы она не убежала. Она кричала: «у меня дача, у меня дети на даче, отпустите меня! Уже шесть часов, у меня заканчивается рабочий день!» В семь часов вечера все-таки он явился, и мы расписались. Я даже не спрашивала ничего, зачем? Приехал, искупался в канале в каком-то, освежился, и пошли в ЗАГС».
Своими историями о Сергее поделились также Федор Бондарчук и Юрий Стоянов. Оба отметили скрупулезность Гармаша в отношении ролей и его привычку вносить множество правок в сценарии и переписывать монологи. «Если ты ему даешь сценарий, то он вернется вдвое толще - к твоему сценарию прибавятся его пометки и предложения» - рассказал Бондарчук.
Коллеги так же отметили страсть Сергея к розыгрышам. Михаил Ефремов рассказал о том, как Гармаш разыграл его на съемках фильма «Двенадцать»:
«Вообще, все слухи про меня, которые распространяются, распространяют два человека - Гармаш и Стоянов. На съемках фильма «Двенадцать» они меня разыграли: сказали, что мне звонила одна девушка. И я действительно думал, что она мне звонила. Потом она как бы приехала, и я пошел как бы с ней встречаться, а оказалось, что это Гармаш в парике. Сидел так чуть-чуть спиной».
«Он с меня «Волгу» требовал», - вспомнил Федор Бондарчук. «Нет, не летающую, простую. Ему нужна была «Волга» с оленем. Он требовал от меня ее в знак уважения. Говорил: «Ты председатель чего-то так…». Я говорю: «Гармаш, я ничего не председатель». Он говорит: «Все равно, мне нужна черная «Волга». Я спрашиваю, с какого перепугу? Он говорит: «За заслуги». Я спросил, почему черная «Волга», он ответил: «Положено». Это постоянный фонтан. Ты не понимаешь до сих пор, где он шутит, а где говорит серьезно…Я дружу с ним 30 лет. Я не понимаю. Лучше всего сразу же рубить на корню. Я говорю: «Гармаш, я не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Что ты звонишь? Я боюсь тебя. Я не стану частью твоего розыгрыша, ты меня не используешь».
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