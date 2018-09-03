Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше

3 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
3 сентября 2018
1 сентября актер Сергей Гармаш отметил 60-летний юбилей, по случаю чего вышел спецвыпуск передачи «Однажды…», в съемках которого приняли участие коллеги и близкие артиста. Жена Сергея Инна Тимофеева, с которой актер прожил в браке уже 35 лет, призналась, что дело чуть было не дошло до развода, да и сама церемония бракосочетания оказалась под угрозой, потому что жених опоздал в ЗАГС на семь часов.

Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше

«Весело было очень. Просто жених немножко опоздал на свадьбу. На семь часов. Это первая его картина была у Симонова. Про войну. И они там мальчишник устроили. Ну и опоздали на самолет. Там было все: во-первых, держали женщину в ЗАГСе, держали ее практически руками, чтобы она не убежала. Она кричала: «у меня дача, у меня дети на даче, отпустите меня! Уже шесть часов, у меня заканчивается рабочий день!» В семь часов вечера все-таки он явился, и мы расписались. Я даже не спрашивала ничего, зачем? Приехал, искупался в канале в каком-то, освежился, и пошли в ЗАГС».

Своими историями о Сергее поделились также Федор Бондарчук и Юрий Стоянов. Оба отметили скрупулезность Гармаша в отношении ролей и его привычку вносить множество правок в сценарии и переписывать монологи.
«Если ты ему даешь сценарий, то он вернется вдвое толще - к твоему сценарию прибавятся его пометки и предложения» - рассказал Бондарчук.

Коллеги так же отметили страсть Сергея к розыгрышам. Михаил Ефремов рассказал о том, как Гармаш разыграл его на съемках фильма «Двенадцать»:

«Вообще, все слухи про меня, которые распространяются, распространяют два человека - Гармаш и Стоянов. На съемках фильма «Двенадцать» они меня разыграли: сказали, что мне звонила одна девушка. И я действительно думал, что она мне звонила. Потом она как бы приехала, и я пошел как бы с ней встречаться, а оказалось, что это Гармаш в парике. Сидел так чуть-чуть спиной».

«Он с меня «Волгу» требовал», - вспомнил Федор Бондарчук. «Нет, не летающую, простую. Ему нужна была «Волга» с оленем. Он требовал от меня ее в знак уважения. Говорил: «Ты председатель чего-то так…». Я говорю: «Гармаш, я ничего не председатель». Он говорит: «Все равно, мне нужна черная «Волга». Я спрашиваю, с какого перепугу? Он говорит: «За заслуги». Я спросил, почему черная «Волга», он ответил: «Положено». Это постоянный фонтан. Ты не понимаешь до сих пор, где он шутит, а где говорит серьезно…Я дружу с ним 30 лет. Я не понимаю. Лучше всего сразу же рубить на корню. Я говорю: «Гармаш, я не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Что ты звонишь? Я боюсь тебя. Я не стану частью твоего розыгрыша, ты меня не используешь».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сергей Гармаш станет жертвой аферистки в драме «Она»

«Она мстительна, жестока и двулична»: Тимур Еремеев высказался о Карине Мишулиной
Поиск по меткам
тв
персоны
Фёдор БондарчукСергей ГармашМихаил ЕфремовЮрий СтояновИнна Тимофеева
фильмы
12

фотографии >>
Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше фотографии
Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше фотографии
Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше фотографии
Федор Бондарчук, Михаил Ефремов и Инна Тимофеева поделились смешными историями о Сергее Гармаше фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.
Виктор Рябов
30 августа ушёл из жизни актёр Виктор Рябов.
Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.

День рождения >>

Елена Антипова
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Артём Смола
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Виталий Яковлев
Кшиштоф Залеский
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Валери Перрин
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью