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Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»

30 сентября
2018 год

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30 сентября 2018
Телеканал «Dомашний» провел презентацию нового сезона в Тбилиси - столице уюта и гостеприимства. Презентация новых проектов сезона проходила в ресторане «Фуникулер», расположенном на горе Мтацминда: перед началом мероприятия на смотровой площадке, откуда открывается незабываемый вид на вечерний город, гостей встретил и поразил изяществом легендарный грузинский ансамбль песни и танца «Эрисиони».

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»

Генеральный директор холдинга СТС Медиа Вячеслав Муругов поприветствовал гостей презентации и отметил прекрасные аудиторные и бизнес-показатели «Dомашнего».

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Марина Хрипунова

После чего передал слово хозяйке вечера - генеральному директору телеканала Марине Хрипуновой, которая представила главные премьеры нового сезона: «Dомашний» – самый гендерно профилированный телеканал, доля женщин в составе наших зрителей – 80%. Больше всего зрительниц привлекают оригинальные
проекты. Прежде всего, это женские истории — настоящие, искренние, честные и очень близкие прекрасной половине человечества. Всё , о чем рассказывает «Dомашний», всегда — женский взгляд на происходящее. В новом сезоне «Dомашний» поднимет важные вопросы отношений родителей и детей, продолжит обсуждать актуальную тему разводов и сохранения семей, покажет настоящие истории любви в захватывающих сериалах и четырехсерийных мелодрамах».

Среди новых проектов канала прежде всего стоит отметить сериал «Мама» с Юлией Мельниковой, Павлом Трубинером, Борисом Щербаковым и Галиной Польских в ролях.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Мама

Главная героиня сериала Вера Субботина — учительница, переехавшая из Санкт-Петербурга в Москву устраиваться на работу в лицей. В свой первый рабочий день Вера обращает внимание на ученицу Кристину - типичного «трудного» подростка. Знакомство с родителями ученицы, Надеждой и Кириллом, оборачивается для Веры новой дилеммой: ведь именно для этой супружеской пары 15 лет назад Вера стала суррогатной матерью. Осложняют эту картину не до конца остывшие чувства Веры к Кириллу. Вера хочет сбежать, но мать Кристины уговаривает ее остаться и помочь наладить отношения с дочерью.

Мини-сериал «Мелодия любви» с Андреем Чадовым и Ольгой Филимоновой стартует на канале 3 октября.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Мелодия любви

Пока Дина работала в престижной фирме на должности помощника руководителя и состояла в перспективных, как ей казалось, отношениях, ее мировоззрение было ограничено стереотипными представлениями о том, чем должны заниматься взрослые мужчины. Каждый раз проходя по бульвару мимо уличного рок-бэнда с симпатичным солистом, Дина надменно думала, что мужчины уж точно не должны заниматься подобного рода «попрошайничеством». Но в один миг всё меняется: Дина лишается работы, и ее отвергает возлюбленный. В поисках новой работы девушка обращается в компанию, руководителем которой оказывается тот самый солист уличного музыкального бэнда Игорь Волин.

Еще один мини-сериал, премьера которого запланирована на осень - «Пять лет спустя» с Мариной Денисовой в главной роли.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Пять лет спустя

Архитектор Лиза просыпается в больнице и узнает, что на дворе 2018 год, а из ее памяти полностью выпала последняя пятилетка. Срок годности самых «свежих» воспоминаний Лизы вышел в 2013 году, когда ей было 35 лет, она работала в архитектурном бюро помощником проектировщика, была матерью-одиночкой и далеко не самой счастливой женщиной.
Но после пробуждения выясняется, что за пять лет Лиза добилась всего, о чем можно было только мечтать: построила свой бизнес, встретила любимого мужчину и живет в роскошном доме. Постепенно Лиза восстанавливает события выветрившихся из ее памяти лет и понимает, что у этой сказочной жизни была высокая цена.

Мини-сериал «Семейная тайна» с Геннадием Смирновым, Сергеем Паршиным и Екатериной Решетниковой так же выйдет осенью текущего года.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Семейная тайна

На юбилее фармацевтического магната Станислава Романовского собирается толпа родственников, друзей и партнеров, среди которых затесался частный детектив под прикрытием Алексей Переверзев. Дочь юбиляра Маргарита пригласила Алексея, чтобы проверить, не собираются ли ее брат и сестра прикончить отца семейства из-за наследства, которого он планирует их лишить. Но у Романовского тоже припасен туз в рукаве - в разгар веселья виновник торжества ошеломляет всех присутствующих новостью о том, что женится на своей давней подчиненной Веронике Павловской. Но на следующей день мертвой находят, как ни странно, не Веронику, а бедную Маргариту. Не зря приехал Переверзев: теперь ему предстоит проветрить все скелеты в шкафах почтенного семейства.

Премьера мини-сериала «Второе дыхание» со Светланой Смирновой-Марцинкевич и Андреем Фроловым запланирована на весну 2019 года.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Второе дыхание

История двух сестер-близнецов Маши и Зои, которые полюбили одного Диму. Дима давно определился с выбором, сделав энергичной и целеустремленной Зое предложение руки и сердца. Однако ее скромная и тихая сестра Маша уверена, что она гораздо больше подходит Диме. Маша решает исподтишка саботировать свадьбу и рвёт паспорт Зои. А Зоя этого просто не замечает и, собираясь в ЗАГС, случайно прихватывает паспорт сестры. Однако по дороге на свадьбу Зоя попадает вместе с Димой в аварию и погибает. Похоронив сестру, Маша присваивает себе личность Зои и уезжает в Москву, где заводит семью. Естественно, прошлое настигает героиню в самый неподходящий момент. Она понимает, что кто-то знает ее тайну и собирается воспользоваться этим знанием не в ее пользу.

Мини-сериал «Не твоя мишень» с Ириной Шеяновой и Максимом Щеголевым в ролях расскажет о бывшем спортсмене, который решил, что проще притвориться мертвым, чем прокормить жену и будущего ребенка.

Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
фото: Не твоя мишень

Руслан Донской, в прошлом чемпион России по пулевой стрельбе среди юниоров, а ныне - горе-бизнесмен, погрязший в долгах, узнает, что его супруга Мария беременна. Окинув взглядом съемную однокомнатную квартиру в хрущевке, куда его загнала жизнь, Руслан принимается за поиски работы. Получив приглашение поработать дальнобойщиком, Руслан отправляется в первый рейс. И через месяц его жена получает сообщение - фура взорвалась, муж погиб. От таких новостей Мария теряет ребенка. А через пять лет обстоятельства вынуждают её заняться собственным расследованием этой истории.

Также в новом сезоне зрителей ждет продолжение сериала «Женский доктор». Действие четвертого сезона будет разворачиваться в новой современной клинике, которую основал профессор Климов. Мы увидим уже полюбившихся героев — Виту Игоревну и ее мужа, генетика Льва Квитко. Но главная интрига четвертого сезона - новый харизматичный врач, исполнителя роли которого канал держит в секрете.

Эти и другие сериалы ожидают зрителей в новом сезоне телеканала «Dомашний».
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фотографии >>
Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего» фотографии
Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего» фотографии
Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего» фотографии
Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего» фотографии
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