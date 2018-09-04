Роман Абрамович и Анатолий Чубайс дали Дуне Смирновой деньги на фильм

3 сентября на пресс-конференции создатели фильма «История одного назначения»
презентовали журналистам картину об интересном случае из жизни Льва Николаевича Толстого.
По сюжету молодой поручик Григорий Колокольцев переводится в полк под Тулой, где знакомится с семьей Льва Толстого. В роте, куда был определен Колокольцев, происходит большой инцидент – штабной писарь Василий Шабунин, страдающий от нападок начальства, дает пощечину командиру, не выдержав давления. Писаря приговаривают к смертной казни, а Толстой берется отстаивать его интересы в суде.
В ходе конференции режиссер и сценарист Авдотья Смирнова
, соавтор сценария Павел Басинский
и другие участники съемочной группы раскрыли несколько интересных фактов о создании картины.
Историк-консультант фильма Джон Шемякин
заявил, что картина полностью основана на реальных событиях. Причем, по его словам, создатели пытались воссоздать эпоху с точностью до мелочей: начиная с военной формы, меняющейся в ходе реформ, и заканчивая багажными квитанциями.
Для того, чтобы передать атмосферу середины 19 века, понадобилось очень много декораций, костюмов и… 110 миллионов рублей. Но, по мнению Авдотьи Смирновой, дешевле снять картину было просто невозможно.
Смирнова также рассказала, что собрать эти деньги было сложно. Половину суммы на фильм дал ей муж – Анатолий Чубайс
, больше у него не оказалось. А когда режиссер обратилась к друзьям и знакомым, на просьбу откликнулся Роман Абрамович
.
По словам Авдотьи, до звонка Абрамовича она не была знакома с бизнесменом, и даже подумала, что это розыгрыш. Однако после ознакомления со сценарием Роман Абрамович действительно решил стать спонсором «Истории одного назначения».
Кстати, свое имя бизнесмен попросил не указывать в титрах. Но режиссер все равно посчитала нужным поблагодарить его и сделала это уже после финальных титров. По словам режиссера, Роман в последнее время уделяет повышенное внимание к отечественному кино.
Фильм «История одного назначения» недавно получил Приз зрительских симпатий на смотре «Край света», а до этого был отмечен наградой за сценарий на Кинотавре. На большие экраны картина выйдет уже 6 сентября.
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