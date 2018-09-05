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«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

5 сентября
2018 год

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5 сентября 2018
На днях актриса Мария Голубкина стала героиней передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о своих отношениях с отчимом Андреем Мироновым.

«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

Миронов женился на Ларисе Голубкиной, когда ее дочери Марии было всего 4 года – сейчас ей 44, и она актриса театра и кино. По словам Марии Голубкиной, она всегда считала Андрея Миронова родным отцом, несмотря на его жесткие методы воспитания.

«Если говорить честно, то он был немного истерически-психическим. Я понимаю, что у него все время болела голова. Но думаю, что это доставляло ему некоторое удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Мама тоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики. Но папа меня так воспитывал, а мать просто выносила мозги. Папа много работал, но в перерывах он все же пытался меня воспитывать. А мама вообще не занималась детьми. Все, что я умею, - это благодаря ему», - поделилась Голубкина.

Когда Андрей Миронов скончался, Марии было 13 лет. Он умер во время гастролей в Риге. Актриса призналась, что очень любила отчима и даже часто носила его одежду. Кстати, эту традицию она продолжила соблюдать и после смерти Миронова.

В откровенном интервью Мария также поделилась подробностями своей личной жизни. Когда актрисе был 21 год, она вышла замуж за своего коллегу Николая Фоменко.

«Я сразу поняла, что он - идеально мой человек. Да и сам Коля говорил: «Девушку надо брать «на первой волне», пока она не успела одуматься», - рассказала Мария.

Однако спустя 13 лет супруги развелись. Чтобы избежать сплетен, Голубкина и Фоменко сообщили о своем разрыве в прямом эфире на радио. По словам Марии, развод выдался очень тяжелым.

«Так бывает, когда надоел муж. Не знаю, в какой-то момент мне все надоело, я устала от него. Когда разводились, он сразу начал налаживать личную жизнь. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда», - заявила актриса.

Сейчас Голубкина состоит в отношениях с Борисом Ливановым, сыном народного артиста Василия Ливанова. Об их романе стало известно в прошлом году. Однако Мария утверждает, что между ними ничего нет, хотя и признается в любви к Борису.

«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

«На самом деле я его очень люблю. Но жить мы вместе не можем. Благодаря Боре я смогла иначе посмотреть на свои отношения с мамой и наконец смогла нормально с ней общаться. Сейчас я живу с мамой, это мой долг. Ей 78 лет, я не знаю, сколько еще она будет рядом. А все остальное подождет».

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«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове фотографии
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове фотографии
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове фотографии
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове фотографии
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обсуждение >>
№ 2
случайный попутчик   5.09.2018 - 07:10
Разве откровение обязано "изрекать умное и (или) приятное"?.. читать далее>>
№ 1
Харитон (СССР)   4.09.2018 - 23:33
... Ну да, стала. А зачем? Что-то приятное уху или умное изрекла? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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