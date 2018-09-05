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Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации

5 сентября
2018 год

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5 сентября 2018
28-летняя актриса Кристен Стюарт недавно приняла участие в фотосессии для Mastermind Magazine и дала интервью изданию, где поделилась откровениями и рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации

Звезда вампирской саги «Сумерки» долгое время состояла в отношениях со своим экранным возлюбленным Робертом Паттинсоном, а в настоящее время Кристен в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. Поэтому у общественности не могут не возникать вопросы по поводу сексуальной ориентации актрисы.

Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации

«Да, я обожаю двусмысленность. С точки зрения сексуальности в том числе. А еще в создании фильмов. Если вы точно отвечаете на каждый вопрос, вы не позволяете людям самим поразмышлять над этим и сформировать собственное мнение. Я чувствую то же самое, когда мы занимается сексом друг с другом», - рассказала Кристен.

По словам Стюарт, ей нравится держать свою ориентацию в тайне, поэтому она вряд ли когда-нибудь прямо ответит на подобные вопросы.
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Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации фотографии
Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации фотографии
Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации фотографии
Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации фотографии
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№ 1
Добрый   5.09.2018 - 20:10
Как это современно, модно... грязно и мерзко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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