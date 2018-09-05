Кристен Стюарт рассказала о своей сексуальной ориентации

28-летняя актриса Кристен Стюарт
недавно приняла участие в фотосессии для Mastermind Magazine и дала интервью изданию, где поделилась откровениями и рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
Звезда вампирской саги «Сумерки»
долгое время состояла в отношениях со своим экранным возлюбленным Робертом Паттинсоном
, а в настоящее время Кристен в отношениях с моделью Стеллой Максвелл
. Поэтому у общественности не могут не возникать вопросы по поводу сексуальной ориентации актрисы.
«Да, я обожаю двусмысленность. С точки зрения сексуальности в том числе. А еще в создании фильмов. Если вы точно отвечаете на каждый вопрос, вы не позволяете людям самим поразмышлять над этим и сформировать собственное мнение. Я чувствую то же самое, когда мы занимается сексом друг с другом»
, - рассказала Кристен.
По словам Стюарт, ей нравится держать свою ориентацию в тайне, поэтому она вряд ли когда-нибудь прямо ответит на подобные вопросы.
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