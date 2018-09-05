Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка

Инсайдеры из Малого драматического театра, где служит Елизавета Боярская
, утверждают, что с октября 32-летняя актриса уходит в декретный отпуск.
С 2010 года Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым
. Супруги уже воспитывают шестилетнего сына Андрея, а теперь они ждут второго ребенка.
Кстати, в декрет уходит не только актриса, но и ее муж. По информации из МХТ им.Чехова, Максим Матвеев прерывает свою деятельность, объясняя это семейными обстоятельствами.
Сами Матвеев и Боярская пока никак не комментируют эту информацию.
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