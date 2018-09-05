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Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка

5 сентября
2018 год

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5 сентября 2018
Инсайдеры из Малого драматического театра, где служит Елизавета Боярская, утверждают, что с октября 32-летняя актриса уходит в декретный отпуск.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка

С 2010 года Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги уже воспитывают шестилетнего сына Андрея, а теперь они ждут второго ребенка.

Кстати, в декрет уходит не только актриса, но и ее муж. По информации из МХТ им.Чехова, Максим Матвеев прерывает свою деятельность, объясняя это семейными обстоятельствами.

Сами Матвеев и Боярская пока никак не комментируют эту информацию.
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребенка фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Помпей   5.09.2018 - 21:59
Ну и что? Этот второй ребёнок нужен вам и дедушке Мише, ... а больше никому. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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