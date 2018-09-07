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Ева Грин тайно посетила Москву

7 сентября
2018 год

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7 сентября 2018
В преддверии открытия выставки ювелирны изделий известного итальянского бренда BVLGARI в Москве состоялся торжественный прием, главным гостем которого стала французская актриса Ева Грин.

Ева Грин тайно посетила Москву

Вскоре в Музеях Московского Кремля откроется выставка BVLGARI «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», которая пройдет в Музеях Московского Кремля. Ева Грин не первый год является послом этого бренда, поэтому она специально прилетела в Мосвку на светское мероприятие, которое состоялось в Доме Пашкова.

Примерно с таким же визитом недавно прилетала в Россию и Николь Кидман. Она прибыла в Санкт-Петербург, чтобы посетить торжественный ужин, организованный компаней Omega.

Кстати, в этом году Ева побывала в России не один раз. В апреле актрису заметили в подмосковном супермаркете, где проходили съемки фильма «Proxima». Тогда, в конце съемочного дня, она согласилась сфотографироваться с фанатами, и Инстаграм заполонили селфи с актрисой.
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