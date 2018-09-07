Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры

Почти год назад режиссер Юрий Быков объявил о своем уходе из кино
, а сегодня его фильм «Завод»
представляет российскую индустрию на международном кинофестивале в Торонто. За несколько дней до открытия фестиваля режиссер обратился к своим поклонникам и объяснил, почему выпустил новый фильм после такого громкого заявления.
«У меня ощущение завершения очень большого этапа. Дело в том, что картина «Завод» задумывалась и создавалась в очень сложный период моей жизни, когда были «Спящие», проблемы с «Временем первых». Этот замысел зрел в очень болезненное время. Завершив картину, как бы цинично это ни звучало, я снял груз с плеч. Я высказался на эту тему так, как хотел, но это было длительно, с большими сомнениями. Я, может быть, сам не все до конца понимаю в этой теме»
, - поделился Быков.
Юрий также рассказал о своей творческой депрессии. Какое-то время режиссер был в замешательстве и не знал, какое кино снимать после остросоциального фильма «Дурак»
.
«По сравнению с «Дураком», где была жуткая депрессия, у меня совершенно другое ощущение. В «Дураке» я ставил точку, в том числе и для себя. Есть сцена у отца с сыном, когда отец говорит: «Уезжай отсюда. Никогда здесь по-другому не будет. Никогда». Для себя я ставил не просто точку, а крест на своей судьбе и жизни в целом. Мне казалось, что можно после «Дурака» делать? О чем разговаривать? Все, гроб и крышка. Сейчас же мне кажется, что благодаря событиям со «Спящими», всем негативным вещам, которые со мной произошли за два года, я нащупал ниточку чего-то разумного, которое, возможно, вытянет меня на другой уровень настолько радикальный, импульсивный, крайний и неудовлетворенный жизнью куда-то в более разумное, продуктивное. Пока я не знаю, что это будет. Я закрываю для себя тот страшный и болезненный период картиной «Завод». В своём обращении к зрителям я написал, что надолго уйду в тень. Отчасти, это правда. Я попытаюсь сделать большую паузу, в которой постараюсь ответить на какие-то главные вопросы, на которые до сих пор ответа не было. Из-за отсутствия этих ответов я натворил то, что натворил. Я попытаюсь чуть-чуть побольше узнать и помыслить»
, - признался Быков.
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