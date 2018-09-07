Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры

7 сентября
2018 год

Лайфстайл >>
7 сентября 2018
Почти год назад режиссер Юрий Быков объявил о своем уходе из кино, а сегодня его фильм «Завод» представляет российскую индустрию на международном кинофестивале в Торонто. За несколько дней до открытия фестиваля режиссер обратился к своим поклонникам и объяснил, почему выпустил новый фильм после такого громкого заявления.

Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры

«У меня ощущение завершения очень большого этапа. Дело в том, что картина «Завод» задумывалась и создавалась в очень сложный период моей жизни, когда были «Спящие», проблемы с «Временем первых». Этот замысел зрел в очень болезненное время. Завершив картину, как бы цинично это ни звучало, я снял груз с плеч. Я высказался на эту тему так, как хотел, но это было длительно, с большими сомнениями. Я, может быть, сам не все до конца понимаю в этой теме», - поделился Быков.

Юрий также рассказал о своей творческой депрессии. Какое-то время режиссер был в замешательстве и не знал, какое кино снимать после остросоциального фильма «Дурак».

«По сравнению с «Дураком», где была жуткая депрессия, у меня совершенно другое ощущение. В «Дураке» я ставил точку, в том числе и для себя. Есть сцена у отца с сыном, когда отец говорит: «Уезжай отсюда. Никогда здесь по-другому не будет. Никогда». Для себя я ставил не просто точку, а крест на своей судьбе и жизни в целом. Мне казалось, что можно после «Дурака» делать? О чем разговаривать? Все, гроб и крышка. Сейчас же мне кажется, что благодаря событиям со «Спящими», всем негативным вещам, которые со мной произошли за два года, я нащупал ниточку чего-то разумного, которое, возможно, вытянет меня на другой уровень настолько радикальный, импульсивный, крайний и неудовлетворенный жизнью куда-то в более разумное, продуктивное. Пока я не знаю, что это будет. Я закрываю для себя тот страшный и болезненный период картиной «Завод». В своём обращении к зрителям я написал, что надолго уйду в тень. Отчасти, это правда. Я попытаюсь сделать большую паузу, в которой постараюсь ответить на какие-то главные вопросы, на которые до сих пор ответа не было. Из-за отсутствия этих ответов я натворил то, что натворил. Я попытаюсь чуть-чуть побольше узнать и помыслить», - признался Быков.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Роман Абрамович и Анатолий Чубайс дали Дуне Смирновой деньги на фильм
персоны
Юрий Быков
фильмы
Время первыхДуракЗаводСпящие

фотографии >>
Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры фотографии
Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры фотографии
Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры фотографии
Юрий Быков рассказал, почему выпустил фильм после заявления о завершении карьеры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.
Николай Шадрин
3 сентября ушёл из жизни актёр Николай Шадрин.
Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.

День рождения >>

Татьяна Захарова
Михаил Матвеев
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Гиви Чугуашвили
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Гэ Ян
Сьюзан Блэйкли
Эван Рэйчел Вуд
Энтони Куэйл
Питер Лоуфорд
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Шэннон Элизабет
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью