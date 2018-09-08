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Дарья Мельникова попала в ДТП

8 сентября
2018 год

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8 сентября 2018
Не так давно в театре им. Ермоловой рассказали, что Дарья Мельникова планирует взять декретный отпуск - актриса и ее муж Артур Смольянинов готовятся стать родителями во второй раз. Однако ни Дарья, ни Артур пока никак не прокомментировали эту информацию. Зато Мельникова рассказала своим подписчикам в Инстаграме о неприятном инциденте, случившемся на днях.

Дарья Мельникова попала в ДТП

«Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома. #невыходиизкомнаты #несовершайошибку Но все же что-то позвало тебя, и ты пошёл. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки. Вернись домой и отдохни! Вернись! Сегодня можно и нужно! Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьешь шестой кофе. Сегодня я точно должна была сидеть дома и смотреть "Домашний арест". Главное, в следующий раз не пропустить симптомы и знаки: только встал, а уже хочется лечь обратно; позавтракал, но все равно тянет прилечь; только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг; черная кошка – это вообще стопроцентный разворот назад. Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать, не выходит из головы? Знак! Надо слушать себя. Верить себе. Быть с собой в ладу. Уважать свой внутренний голос! Что делать, если такая ситуация каждый день? Отпуск! Что делать, если такая ситуация каждый день после отпуска? Декрет! Это шутка. Но лучше бы я не выходила сегодня из дома», – поделилась актриса.

Поклонники поспешили узнать у Дарьи, что с ней случилось. Оказывается, актриса попала в небольшое ДТП, но, к счастью, сама она не пострадала.
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Дарья Мельникова попала в ДТП фотографии
Дарья Мельникова попала в ДТП фотографии
Дарья Мельникова попала в ДТП фотографии
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