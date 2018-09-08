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Иван Охлобыстин оправдался за насилие над больным ребенком

8 сентября
2018 год

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8 сентября 2018
7 сентября в Доме кино состоялась московская премьера фильма «Временные трудности». Картину зрителям представили режиссер Михаил Расходников, актеры Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов и Виктория Соловьева.

Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов

Среди гостей премьеры были замечены Алексей Маклаков, Настя Кудри, Алена Чехова, Мария Кравченко, Илья Антоненко и другие.

Алексей Маклаков

Алена Чехова

Виктория Соловьева

Мария Кравченко

Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева

Илья Антоненко

Пришел так же Сергей Романович со своей пересаженной бородой.

Сергей Романович


Впервые фильм «Временные трудности» был показан на минувшем Кинотавре, где вызвал огромный резонанс. Большинство критиков обрушилось на режиссера с упреками в апологии насилия над детьми. Ведь по сюжету фильма, основанного, к слову, на реальной истории бизнес-тренера Аркадия Цукера, герой Ивана Охлобыстина пытается не обращать внимания на то, что у его сына диагноз ДЦП. Вооружившись убеждением, что все происходящее с ребенком - лишь «временные трудности», суровый отец подвергает сына испытаниям, в которых некоторые зрители увидели проблески садизма.



На московской премьере Охлобыстин рассказал о том, что существует еще одна точка зрения на происходящее в фильме:

«Если рассуждать серьезно, то это фильм один из самых серьезных подходов к проблеме. К нам домой приходит милая женщина преподавать русский язык и литературу детям. И вот у нее с супругой моей Оксаной за чаем между занятиями завязался разговор. Оксана ей сказала, что фильм критикуют на «Кинотавре», а эта женщина видела фильм в рабочей сборке. Она была так удивлена! «Господи, вы не представляете до какой степени женщина, которая имеет ребенка с проблемами здоровья, мечтает о мужике, который бы хоть что-то сделал!» Часто отцы вообще уходят, мужик в этом отношении очень непрочен. И выяснилось, что наша преподаватель очень в теме. Мы думали у нее один ребенок, а у нее два. Второму 30 лет, он с ДЦП. И вот мы говорили, что людям с ДЦП хочется жить в обычном мире - и в этом фишка и этого фильма. Да, отец жестко воспитывает сына. Но для него нет другого выхода. Он видит, что жалость не помогает. И главное, он сам идет на жертву, изначально понимая, что сын не будет его любить. В этом его трагедия - ради сына он сам отказывается от его любви».
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персоны
Сюзанна АкежеваИлья АнтоненкоМария КравченкоАлексей МаклаковРиналь МухаметовИван ОхлобыстинМихаил РасходниковСергей РомановичВиктория Соловьёва (II)Алёна Чехова
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