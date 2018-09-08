Иван Охлобыстин оправдался за насилие над больным ребенком

Впервые фильм «Временные трудности» был показан на минувшем Кинотавре, где вызвал огромный резонанс. Большинство критиков обрушилось на режиссера с упреками в апологии насилия над детьми. Ведь по сюжету фильма, основанного, к слову, на реальной истории бизнес-тренера Аркадия Цукера, герой Ивана Охлобыстина пытается не обращать внимания на то, что у его сына диагноз ДЦП. Вооружившись убеждением, что все происходящее с ребенком - лишь «временные трудности», суровый отец подвергает сына испытаниям, в которых некоторые зрители увидели проблески садизма.
На московской премьере Охлобыстин рассказал о том, что существует еще одна точка зрения на происходящее в фильме:
«Если рассуждать серьезно, то это фильм один из самых серьезных подходов к проблеме. К нам домой приходит милая женщина преподавать русский язык и литературу детям. И вот у нее с супругой моей Оксаной за чаем между занятиями завязался разговор. Оксана ей сказала, что фильм критикуют на «Кинотавре», а эта женщина видела фильм в рабочей сборке. Она была так удивлена! «Господи, вы не представляете до какой степени женщина, которая имеет ребенка с проблемами здоровья, мечтает о мужике, который бы хоть что-то сделал!» Часто отцы вообще уходят, мужик в этом отношении очень непрочен. И выяснилось, что наша преподаватель очень в теме. Мы думали у нее один ребенок, а у нее два. Второму 30 лет, он с ДЦП. И вот мы говорили, что людям с ДЦП хочется жить в обычном мире - и в этом фишка и этого фильма. Да, отец жестко воспитывает сына. Но для него нет другого выхода. Он видит, что жалость не помогает. И главное, он сам идет на жертву, изначально понимая, что сын не будет его любить. В этом его трагедия - ради сына он сам отказывается от его любви».
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