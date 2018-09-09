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Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе

9 сентября
2018 год

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9 сентября 2018
Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе

Украинский артист балета Сергей Полунин, недавно перековавшийся в голливудские актеры, стал лицом новой рекламной кампании модного брэнда Balmain и снялся в гипнотическом 17-секундном ролике.



По задумке креативного директора брэнда Оливье Рустена, вся кампания построена вокруг идеи «мир как музыкальный инструмент».

Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе

В 9 вышедших роликах приглашенные звезды шоу-бизнеса и модели извлекают «музыку» из подручных инструментов. Полунину досталась уборная какого-то заведения, а актриса Милла Йовович целую вечность мучается со стулом.

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Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе фотографии
Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе фотографии
Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе фотографии
Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе фотографии
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