Сергей Полунин и Милла Йовович снялись в странной рекламе

Украинский артист балета Сергей Полунин
, недавно перековавшийся в голливудские актеры
, стал лицом новой рекламной кампании модного брэнда Balmain и снялся в гипнотическом 17-секундном ролике.
По задумке креативного директора брэнда Оливье Рустена, вся кампания построена вокруг идеи «мир как музыкальный инструмент».
В 9 вышедших роликах приглашенные звезды шоу-бизнеса и модели извлекают «музыку» из подручных инструментов. Полунину досталась уборная какого-то заведения, а актриса Милла Йовович
целую вечность мучается со стулом.
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