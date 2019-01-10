«Могу петь в ресторанах»: Юлия Пересильд о запасных планах на случай кризиса

На днях Юлия Пересильд
дала большое интервью изданию «7 Дней»
, в котором рассказала о своем детстве и отношениях с родителями, а также о воспитании детей и их первых успехах в кинематографе.
В октябре прошлого года Пересильд стала Заслуженной артисткой России. В интервью она рассказала, что изменилось в ее жизни после получения гордого звания.
«Жизнь моя, конечно, уже не будет прежней. Например, раньше дома уборку делала просто мама-актриса, а сейчас полы моет заслуженная артистка. Согласитесь, не во многих семьях могут этим похвастаться»
, - пошутила Юлия.
«Это звание в первую очередь заслуга Жени Миронова и Театра Наций, которым он руководит. Этот театр стал для меня еще одним домом и семьей. Уже десять лет мы играем спектакль «Рассказы Шукшина», столько же лет идем с Женей - простите, с Евгением Витальевичем - рука об руку, подставляем друг другу плечо в самых трудных ситуациях, не только в профессии, но и в жизни. Ходатайство Театра Наций за присвоение мне почетного звания - знак уважения и их крайне трепетного отношения к своим людям»
.
О карьере и пенсионном возрасте
«У меня никогда не было трудовой книжки, и я не собираюсь ее заводить. Статус актрисы, работающей по контракту, меня пока устраивает. Мне не хотелось бы вступать в какие-то официальные отношения, чтобы потом, в преклонном возрасте, не дрожать, не подсчитывать свой стаж и умолять начислить лишний рубль к пенсии. Я люблю нашу страну, но слишком хорошо отдаю себе отчет в сложных отношениях власти с народом, чтобы испытывать разочарования. Пока судьба дает мне возможность и силы обходиться без помощи, без каких-то льгот, я буду заботиться о себе и о своей семье сама. Даже если вдруг в актерской профессии случится кризис, как это уже бывало не раз, я найду возможность прокормить своих детей. Могу петь в ресторанах, как когда-то в родном Пскове, или, например, подрабатывать Снегурочкой, на этот случай я уже давно обзавелась костюмом»
.
Об отношениях с родителями
«Иногда слушаю своих сверстников, которые родились в Москве, в творческих семьях, как они были обласканы своими родителями, как их целовали перед сном, и понимаю, что ничего этого в моем детстве не было. Между мной и родителями всегда была определенная дистанция, и так было не только у нас - у всех, кого мы знали. Мои друзья детства тоже не избалованы сюсюканьем и объятиями, это не было принято в наше время. При этом я знала, как безгранично меня любят родители, но внешне это никак не проявлялось. Должна признать, что моя мама и сейчас очень сдержанный человек, как в поступках, так и в словах. Она мудра, никогда не стремится проникнуть в мой внутренний мир, не пытается учить, направлять на путь истинный. Мама может переживать, даже плакать тайком, но я знаю, что никогда не услышу от нее слов типа: «Я же тебе говорила, он козел, а ты меня не слушала!». Чем старше я становлюсь, тем сильнее ее за это люблю»
.
О детстве
«Ну называли меня иногда в школе обезьянкой из-за больших ушей. Так я и сама смеялась над этим. Когда говорят о каких-то детских проблемах вроде травли, я понимаю, что все это прошло мимо. Меня всегда волновали более глобальные вещи, вселенского масштаба. Например, у меня в шкафу был собран пакет с любимой куклой и необходимыми вещами на случай, если начнется война. Трудно сказать, что мной тогда двигало, но я знала: если вдруг начнется какая-то заварушка, я разбужу маму, схвачу собаку, возьму этот пакет и мы побежим куда-то спасаться… И кстати, я совершенно не считала себя одиноким ребенком. Мы же выросли вместе с моей двоюродной сестрой Олей, которая жила в Пскове до двенадцати лет, а потом она с родителями переехала в Эстонию»
.
О воспитании дочерей
«Я совсем другая мама, наверное, слишком эмоциональная. Психологи советуют обнимать детей минимум восемь раз в день. А мне этого мало! Я готова тискать Аню и Машу круглыми сутками. Не могу существовать без них долго: вдали от них мне плохо, я чувствую себя неполноценной. По возможности стараюсь брать девчонок с собой на гастроли, на съемки, в театр. Даже если полуживая, с температурой, все равно стараюсь проводить Аню в школу, она находится недалеко от нашего дома. Довожу до входа, дальше уже не пускают, смотрю, как она уходит от меня с этим рюкзаком за спиной, и не хочется ее никуда отпускать. Так бы и побежала за ней следом, схватила, обняла и целовала бы, целовала...»
.
«Анька моя сейчас снималась в картине «Две сестры», сыграла там маленькую роль. Возвращается домой, рассказывает взахлеб, как все было здорово, какой замечательный режиссер. Приезжаю через какое-то время на эту же съемочную площадку. Ловлю настороженные взгляды. «А вам что, Аня нажаловалась? Как она там, кстати, жива?» Понять не могу, что происходит. Оказывается, она 12 часов простояла на морозе в летних ботинках, в тонких колготках, а на площадке не было вагончика, где погреться. Аня даже не пикнула. Ей принесли чай - «Спасибо!». Костюм надели - «Спасибо!». После смены подошла к режиссеру: «Спасибо вам большое, вы очень интересный». Пока ехала домой, вышла в прямой эфир в инстаграме. Моя агент на нее подписана, подключилась, Аня увидела это и говорит: «Вот, к нам подключилась Наташа, это благодаря ей я попала в фильм». И рассыпалась в благодарностях. Наташа ехала со своей подругой Тиной, тоже агентом, и они обе чуть не расплакались. «Представляешь, - сказала мне потом Наташа, - ни один взрослый актер, которого мы куда-то устраивали, ни разу не позвонил и не поблагодарил, а Анька сказала спасибо». Наверное, по каким-то таким случаям и понимаешь, что ты вкладываешь в детей. Не зря, видимо, я учу дочек видеть во всем только хорошее, из самых тяжелых и сложных ситуаций извлекать уроки
».
О благотворительном фонде «Галчонок», учредителем которого является Юлия Пересильд
«Могу сказать, что мы с командой совершили невозможное. С мая по декабрь провернули работу, которая, наверное, заняла бы раньше три-четыре года. Обычно, когда приходят новые люди, они начинают все с чистого листа. Так было бы проще. Но мы разобрали все заявки, которые висели с прошлых лет, и практически уже выполнили все запросы. Меня всегда поражало, почему дети оставались в тени, проводились какие-то мероприятия, но на них часто не было подопечных фонда. Нас уверяли, что это невозможно, что больных детей лучше не тревожить. Так вот, на сегодняшний день работа с семьями ведется так, что наши подопечные каждые выходные посещают театры, музеи, кинотеатры, участвуют в благотворительной акции «Патрики бегут», посещают спектакль «СтихоВаренье», который мы восстановили в этом году и уже сыграли трижды. Оказалось, что наши мамочки и дети достаточно активны, просто им нужно правильно помогать»
.