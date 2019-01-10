Эвелину Блёданс ударил незнакомец в самолете

На днях Эвелина Блёданс
рассказала неприятную историю. Когда актриса летела из Сочи в Москву с коллегами по спектаклю «Нелетная погода», она поругалась с одним из пассажиров. Без применения силы не обошлось.
«Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила, и он успокоился. Может, стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел... Может, узнал меня? Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?»
, - написала Блёданс.
Эвелина подчеркнула, что летела в эконом-классе, хотя обычно покупает билеты в бизнес-класс. Но, так как билеты были предоставлены театром, пришлось довольствоваться тем, что есть.
Кстати, на самолете все не закончилось. Блёданс разместила фотографию своего обидчика на «доске позора» в своем Инстаграме, указав номер места, которое он занимал в салоне. Однако подписчики не поддержали Эвелину, указав на то, что ей следовало бы поднять спинку по просьбе мужчины, а не устраивать скандал.