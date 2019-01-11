«Кадыров подает мне руку при каждой встрече»: Тина Канделаки об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым

В 2018 году вокруг персоны Тины Канделаки ходило много слухов. Сначала – поздняя беременность и увольнение с Матч ТВ, а затем и квартира за 100 миллионов. В одном из недавних интервью Тина рассказала, что правда, а что нет.
Самой свежей новостью о жизни Канделаки стало то, что она переписала на своего сына Леонтия недвижимость площадью 340 кв. метров. СМИ начали гадать, откуда такие апартаменты. Однако Тина в интервью рассказала, что брала это жилье в ипотеку.
«Напомню всем, что, поскольку я являюсь женой госслужащего Василия Юрьевича Бровко, информация о моих доходах и имуществе является публичной и обновляется ежегодно», - пояснила телеведущая.
«Я не владею огромными деньгами, и забота о детях – главный приоритет. Квартиру, о которой стали говорить, я купила 15 лет назад на стадии строительства. Зарплата и первые рекламные контракты позволили мне выплачивать ипотеку: погасила ее через три или четыре года. Сейчас, по совету юристов, решила распределить имущество, нажитое мною до заключения второго брака, между детьми. Поэтому переоформление апартаментов не было, как писали некоторые, подарком Леонтию. И сына, кстати, обидело отсутствие проверки фактов в этих публикациях, поскольку ему не 16, а 17 лет».
фото: Тина Канделаки с сыном Леонтием и дочерью Меланией
Кроме того, за год СМИ не раз приписывали Канделаки беременность в её 43 года. Хотя сейчас беременность после 40-ка – нормальный феномен, эти слухи все равно вызвали резонанс в обществе из-за ее высказываний на этот счет.
«Подробный рассказ о моей позиции по поводу родов после 40 лет вызвал большой резонанс. В современном мире сильно изменилось отношение женщины к карьере, стала другой ее роль в браке. Я смотрю на этот вопрос с двух точек зрения: первая связана с тем, как меня воспитывали, а вторая – с обстоятельствами биографии. Консервативный взгляд выходца с Кавказа заключается в том, что жизнь без детей не имеет никакого смысла. При этом мой собственный опыт убедил меня в том, что женщина рожает для себя и должна понимать, что дети – не инструмент спасения брака. Если у вас есть сомнения в моей правоте, почитайте истории о разводах уходящего года. Мать, как бы сурово это ни звучало, должна быть готовой к тому, чтобы содержать ребенка самостоятельно. Если обстоятельства сложатся таким образом, что мне выпадет возможность снова испытать счастье быть мамой, с удовольствием рожу еще раз», - ответила Тина.
Как известно, Канделаки уже несколько лет является генеральным директором канала «Матч ТВ». Сам этот факт вызвал неоднозначную реакцию у общества, а слухи о низких рейтингах и банкротстве канала и вовсе не утихают.
«Разговоры о том, что я покидаю свой пост, идут не первый год. Мой трехлетний контракт истек и автоматически стал бессрочным. Стадия создания проекта с нуля, когда приходилось плотно заниматься производством, закономерным образом завершилась. Сейчас мы вышли на тот уровень развития, когда непосредственное участие генерального продюсера не требуется. Я лишь контролирую и проверяю», - рассказала телеведущая.
Она отметила, что узнаваемость канала им удалось наработать без особых затрат, так как новость о ее назначении на пост гендиректора сработала как грамотный пиар-ход. По словам Тины, им удалось выполнить невозможное – привлечь к просмотру молодежь в век Интернета.
«Моей сферой ответственности по-прежнему является околоспортивный контент. Я участвую в его создании и продвигаю. Кроме того, занимаюсь собственными проектами, например, каналом «Канделайки». Читала в западной прессе, что YouTube – новый формат телевидения, который завоевывает все большую аудиторию. Уже сейчас 2 млрд людей пользуются этим сервисом, и видеоблог становится обязательным атрибутом любой публичной персоны. В этом смысле я появилась на этой площадке скорее поздно, чем рано. Перефразируя цитату из известного фильма, скажу: равновесие в городе потеряно, потому что в него пришла я», - поделилась Тина.
Еще одним резонансным событием из жизни Канделаки стало то, что ей отказался пожать руку чемпион мира по смешанным единоборствам в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Инцидент произошел на бизнес-форуме в «Олимпийском», где Тина была ведущей.
«Считаю полезным обсуждение истории с рукопожатием, поскольку отсутствие общих культурных координат – вопрос, который нашу страну будет волновать еще ближайшие несколько лет. Хабиб, в силу собственной интерпретации традиций, не здоровается с противоположным полом за руку и наверняка не одинок в своей позиции. При этом мы живем в светском государстве, где женщину можно приветствовать подобным образом. Этикет должен быть универсальным сводом правил, который нас объединяет. Я надеюсь, такая точка зрения победит, поскольку дело определенно не в религии. Правоверный мусульманин Рамзан Кадыров подает мне руку при каждой встрече. Когда я поинтересовалась его мнением, он сказал, что нарушение постулатов заключается не в факте рукопожатия, а в задних мыслях, которые не должны возникать. По-моему, очевидно, что соблюдение принятых приличий в этом вопросе всем только на пользу».
«Приведу два тезиса, которые защищала на женской конференции в Париже. Изживайте синдром Золушки. Нельзя отстаивать свое право на равные с мужчинами возможности, ожидая при этом принца, который сделает вас богатой и счастливой. Для того чтобы решить проблему в обществе, ее прежде всего нужно решить в себе. Все в ваших силах. Каждая женщина использует смартфон и имеет свою аудиторию. Делитесь ценностями, будьте примером независимости и самостоятельности – и вы вдохновите других», - посоветовала Канделаки.