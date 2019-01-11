Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство

В ноябре прошлого года 42-летняя Дайан Крюгер
и ее возлюбленный 50-летний актер Норман Ридус впервые стали родителями
. С первых дней пара старается оберегать маленькую дочь от внимания публики. Дайан даже в соцсетях не хвастается своей малышкой, как делают многие мамы. Однако самые упертые фанаты и папарацци все-таки умудряются заснять Крюгер с младенцем.
Недавно по сети начали гулять снимки Дайан с маленькой дочерью на руках, сделанный, по всему видимому, через окно или витрину. Актриса была возмущена тем, что люди не уважают ее личное пространство, и обратилась к пользователям интернета в Инстаграме. Свое послание она сопроводила одной из тех самых фотографий, закрасив лицо маленькой дочери.
«Дорогие фанаты, антифанаты, дорогие папарацци и все, кто имеет хоть каплю совести. В сети появились снимки репортеров, на которых я нянчусь со своей дочерью. Эти фотографии, обнажающие невинного ребенка, были сделаны без нашего согласия. Мы прекрасно понимаем, что многим хотелось бы увидеть снимок нашей малышки. Однако наша главная задача - позволить ей расти в условиях конфиденциальности и безопасности. Помогите нам с Норманом достичь этой цели и не публикуйте подобные снимки»
, - написала Крюгер.
Актриса заверила, что они с Норманом желают для дочери всего самого лучшего и стараются сохранить ее личное пространство. Тех, кто опубликовал эти фотографии, Дайан призвала их удалить, и общественность ее поддержала.