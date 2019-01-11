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Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство

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11 января 2019
В ноябре прошлого года 42-летняя Дайан Крюгер и ее возлюбленный 50-летний актер Норман Ридус впервые стали родителями. С первых дней пара старается оберегать маленькую дочь от внимания публики. Дайан даже в соцсетях не хвастается своей малышкой, как делают многие мамы. Однако самые упертые фанаты и папарацци все-таки умудряются заснять Крюгер с младенцем.

Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство

Недавно по сети начали гулять снимки Дайан с маленькой дочерью на руках, сделанный, по всему видимому, через окно или витрину. Актриса была возмущена тем, что люди не уважают ее личное пространство, и обратилась к пользователям интернета в Инстаграме. Свое послание она сопроводила одной из тех самых фотографий, закрасив лицо маленькой дочери.

Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство

«Дорогие фанаты, антифанаты, дорогие папарацци и все, кто имеет хоть каплю совести. В сети появились снимки репортеров, на которых я нянчусь со своей дочерью. Эти фотографии, обнажающие невинного ребенка, были сделаны без нашего согласия. Мы прекрасно понимаем, что многим хотелось бы увидеть снимок нашей малышки. Однако наша главная задача - позволить ей расти в условиях конфиденциальности и безопасности. Помогите нам с Норманом достичь этой цели и не публикуйте подобные снимки», - написала Крюгер.

Актриса заверила, что они с Норманом желают для дочери всего самого лучшего и стараются сохранить ее личное пространство. Тех, кто опубликовал эти фотографии, Дайан призвала их удалить, и общественность ее поддержала.
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Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство фотографии
Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство фотографии
Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство фотографии
Дайан Крюгер призвала репортеров уважать ее личное пространство фотографии
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