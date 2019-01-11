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Новости кино В Москве пройдёт фестиваль «Искусства кино» и «Москино» Первый международный зрительский смотр авторского кино стартует 24 января и продлится неделю.

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Лайфстайл «Мы практически не спали»: Кит Харингтон о съемках последнего сезона «Игры престолов» И о том, почему актеры сериала больше не хотят в нем сниматься

Новости театра В январе стартует Всероссийский театральный марафон В нём примут участие около ста театров и 85 регионов.

Ролики фильмов «Солнце» Астронавт Трой Холлоуэй застревает по ту сторону солнца и ждет команду спасения.

Главная тема Жизнь. Перезагрузка: 10 фильмов, доказывающих, что никогда не поздно начать с чистого листа Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала