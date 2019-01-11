«Мы практически не спали»: Кит Харингтон о съемках последнего сезона «Игры престолов»

Выхода последнего сезона «Игры престолов»
с нетерпением ждут не только фанаты, но и актеры сериала. Именно заключительные серии телесаги дались съемочной группе тяжелее всего за восемь лет кропотливой работы. 32-летний актер Кит Харингтон
, который сыграл в сериале Джона Сноу, в интервью австралийскому изданию GQ рассказал, как это было.
«Финальный сезон был будто бы специально выдуман для того, чтобы нас сломить. Мы все были эмоционально разбиты по окончании съемок. Не знаю, плакали ли мы от грусти из-за того, что все закончилось, или просто от того, что здорово утомились. Мы практически не спали. Помню, когда все закончилось, многие сказали: «Я люблю этот период в жизни и буду скучать, но с меня довольно»
, - рассказал актер.
Кстати, сам Кит тоже к своей роли возвращаться не намерен. По словам актера, он хочет спокойной, размеренной жизни. Тем более, он теперь семейный человек. Летом 2018 года он женился на коллеге по сериалу Роуз Лесли
.
В интервью Харингтон поблагодарил «Игру престолов» за то, что он подарил ему жену, и за то, что их дети смогут увидеть, где познакомились их родители.