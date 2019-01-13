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Анастасия Макеева тайно вышла замуж

13 января
2019 год
январь 2019
 
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13 января 2019
Накануне Рождества Анастасия Макеева намекнула подписчикам в Инстаграме на большие перемены в жизни, как бы невзначай блеснув со снимка помолвочным кольцом. А на днях артистка подтвердила информацию о том, что вышла замуж. Причем свадьба состоялась еще в ноябре прошлого года. Об этом Анастасия сообщила всё в том же Инстаграме:

Анастасия Макеева тайно вышла замуж

«Поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! — объявила Макеева. — За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо!»

Конспиратор из Макеевой первоклассный - о её новом муже не известно вообще ничего. Ранее Анастасия была замужем за Глебом Матвейчуком.
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Анастасия Макеева тайно вышла замуж фотографии
Анастасия Макеева тайно вышла замуж фотографии
Анастасия Макеева тайно вышла замуж фотографии
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